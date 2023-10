Vsi čakajo na odločitev SEC​

Razlog za takšno volatilno rast je sicer jasen. To je pričakovana pozitivna odločitev ameriške komisije za vrednostne papirje (SEC) v zvezi z ustanovitvijo indeksnega sklada (ETF) za bitcoin. Ker gre za več različnih predlogov več različnih družb za upravljanje, ima SEC različne roke za sprejetje oziroma zavrnitev posameznih predlogov. Končni roki za odločitev začnejo zapadati v sredini januarja 2024, seveda pa lahko komisija odločitev sprejme tudi prej. In to je verjetno glavni razlog za takšno cenovno akcijo v zadnjih štirinajstih dneh. Poleg tega je dodatno mero optimizma na trgu sprožila uvrstitev trgovalne oznake IBTC na klirinško depotno družbo DTCC. Bolj ali manj je torej jasno, da bo v primeru potrditve BlackRockovega predloga njihov bitcoinski ETF trgoval na borzi pod oznako IBTC. Vlagatelji so torej prišli do spoznanja, da bi sprejetje bitcoinskega ETF pomenilo hitro in odločno rast najpomembnejše kriptovalute. Poleg razloga je jasen tudi povod, zakaj so se nakupi začeli ravno zdaj.

Evforija zaradi lažne novice

Prejšnji ponedeljek je namreč Coin Telegraph prek omrežja X sporočil, da je SEC odobril ustanovitev BlackRockovega sklada ETF za bitcoin. Izkazalo se je, da gre za lažno novico, za katero so se pri Coinu ​Telegraphu javno opravičili. Vseeno je v odgovor na novico cena bitcoina v zgolj slabih desetih minutah poskočila za dobrih sedem odstotkov. Ob spoznanju vlagateljev, da gre za lažno novico, je cena bitcoina v naslednjih dvajsetih minutah padla pod ceno, pri kateri je bitcoin trgoval pred objavo novice. Vseeno pa je ta dogodek spremenil sentiment na trgu in sprožil pravo malo evforijo med vlagatelji na trgu kriptovalut.