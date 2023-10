Spor civilne iniciative POW in FIS

V zadnjih tednih je bilo v svetu alpskega smučanja veliko govora okrog poseganja v ledenike za potrebe tekem svetovnega pokala v Söldnu in Zermattu. Medtem ko Avstrijci trdijo, da ves sneg shranjujejo trajnostno ter da pri tem na ledeniku Rettenbach ne izvajajo nobenih posegov, so bili hudih kritik deležni Švicarji. V javnosti so zaokrožile številne fotografije gradbenih del na ledeniku Theodul pod Matterhornom, kjer bi morala biti že lani prvič v zgodovini svetovnega pokala tekma s startom v Švici in ciljem v Italiji. Lani sta moški in ženski smuk zaradi vremena odpadla, prihodnji mesec pa naj bi vendarle ugledala luč sveta. Številnih kritik je bila deležna tudi Mednarodna smučarska organizacija (FIS), ki naj bi s takšnimi dejanji dokazovala, da njihova trajnostna usmeritev drži le na papirju. Včeraj se je na kritike odzvala FIS. »Začetek sezone smo preložili za en teden in bomo še naprej pozorno spremljali, ali moramo tekmovalno sezono v skladu z našim strateškim načrtom začeti še pozneje,« so zapisali na spletni strani.

Na mednarodni zvezi so zaposlili direktorico trajnostnega razvoja Susanno Sieff. FIS trdi, da gre za eno najbolj priznanih strokovnjakinj na tem področju. Ta se je 13. oktobra že sestala s predstavniki civilne iniciative Protect our winters (POW), po katerem so v iniciativi kljub ponujenemu sodelovanju »sprožili kampanjo, ki služi le razdelitvi skupnosti zimskih športov, namesto da bi jo združila«. Da je FIS pod hudim pritiskom, ki ga z nepodpiranjem tekem na ledenikih »solijo« tudi številni nekdanji vrhunski alpski smučarji, kaže tudi spor okrog ene od fotografij. FIS namreč trdi, da so za podkrepitev peticije v POW uporabili fotografijo, ki je bila posneta leta 2019, na njej pa naj bi bil avstrijski ledenik Pitztal, ki »nima nobene povezave s svetovnim pokalom v alpskem smučanju na ledenikih Rettenbach in Theodul.«