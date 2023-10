Moderna galerija: Pozor, pozor, Ženske prihajajo!

Razstava Vedno na voljo, ki jo bodo v Moderni galeriji po popoldanskih dogodkih odprli nocoj, je resen in zelo obsežen pregled slovenske umetniške produkcije, ki je skozi več desetletij tematizirala družbeni spol, neenakost in diskriminacijo. Na razstavi se bo predstavilo 45 umetnic, umetnikov in umetniških skupin vseh generacij, katerih dela je kustosinja dr. Martina Vovk sopostavila v tematske “otoke”.