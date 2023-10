Lepoto išče v naravi in vseh letnih časih

Za Darjo Rant je narava neskončen vir navdiha in prostor povezovanja s seboj. Jesen je zanjo posebna tudi zato, ker kljub hladnejšemu vremenu in zgodnejšemu mračenju iz listov dreves privabi živahne barve, ki osvetljujejo in lepšajo naše dni. Vse to je tudi rdeča nit njene razstave unikatnih tekstilij v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka.