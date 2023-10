Tudi retorika postaja grozljivo podobna. Golob je po zanj hudo obremenilnem pričanju odstopljene notranje ministrice Tatjane Bobnar izjavil, da sta imela dogovor, »da se policijo očisti janšistov«. Drži, da je policija globoko politično zlorabljen represiven aparat, a Golobovi so obljubljali vrnitev strokovnosti in apolitičnosti pri kadrovanju.

Ko na rob legitimnosti padajo ratingi vladi in Svobodi, popoplavna obnova zastaja, reformni napori niso zaznavni, je Golob posegel po zadnjem mobilizacijskem orožju, ki ga ima na voljo – čustvenem strašenju z vrnitvijo Janeza Janše na oblast. Zatekanje v antijanšizem pa je priznanje odsotnosti kompetence za vladanje. Slednjo najbolj ilustrira lahkotno opletanje z rekonstrukcijo vlade in drastičnim zmanjšanjem števila resorjev. S tem Golob priznava, da je kadrovski bazen Svobode in koalicije prazen, vrednote svobode pa poteptane.

Izključena poslanka je dejala, da ima Golobova ekipa z operativci okoli generalne sekretarke stranke in nekdanjega jedra LMŠ le še cilj, da do konca mandata ostane »na oblasti za vsako ceno, ne glede na žrtve in škodo za državo«. Za talca so že vzeli 40 poslancev Svobode, skupaj s predsednico državnega zbora. x Delo