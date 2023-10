Kanal C0 pušča kot rešeto?

Poplave so razkrile kruto dejstvo, da že vgrajeni kanal C0 pušča kot rešeto. Po njem je namreč tekel potok pitne vode, torej podtalnice, ki je narasla hkrati s Savo in vdrla v kanal, ki je vkopan nekaj metrov v pesek vodonosnika. Kamera skrbnih prebivalcev Ljubljane je skozi luknje v pokrovu jaška posnela video toka podtalnice. Posnetek je nastal v predelu, ki ni bil poplavljen. Zato kalna voda Save ni mogla vdreti v kanal. Video je pokazal bistro podtalnico, kar je neizpodbiten dokaz za puščanje kanala. Velikost tega toka pa dokazuje, da gre za množico lukenj, netesnost spojev in deformacij cevi. Na to so civilna iniciativa za pitno vodo in društvo Alpe Adria Green že mesece prej, tudi s slikovnim materialom, opozarjali odgovorne organe, tudi ministrstvo za naravne vire in prostor, ki je sklenil pogodbo z MOL. Odziva pa nobenega.