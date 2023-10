Z novinarske konference SDOS - Konference sindikata UE, ki je bila 28. septembra 2023, smo najširši slovenski javnosti, uporabnikom storitev upravnih enot (UE), vladi Republike Slovenije in še posebej tedaj resorno pristojni ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik poslati zelo resno sporočilo in opozorilo, da se po dobrem letu dni mandata aktualne vlade ni storilo praktično nič učinkovitega, ko gre za preobremenjenost in sramotno plačilo javnih uslužbencev UE, ki ga aktualni vladni predlog odprav anomalij niti slučajno ne rešuje, saj večina uradnikov na V. stopnji zahtevane izobrazbe ostaja pod minimalno plačo oziroma morda le kakšen plačni razred nad njo, ko gre za starejše uslužbence. Vsekakor pa letos in v naslednjem letu ne bo nihče dobil prav nič več, kajti vlada se je odločila, da nov plačni model prične uveljavljati s 1. januarjem 2025 in ga bo v več delih v celoti uveljavila do leta 2027, zato tudi ne bo kandidatov, ki bi nadomestili množico tistih uradnikov, ki so UE zapustili in se zaposlili tam, kjer delajo za veliko spodobnejše plačilo.

Navkljub obilici dodatnih nalog in pomanjkanju kadra se že več kot leto dni govori in na veliko sestankuje na temo reorganizacije UE, ministrstvo za javno upravo (MJU) pa preobremenjene UE dodatno obremenjuje z mesečnimi statistikami, ki so najverjetneje same sebi namen, saj MJU istočasno skozi poseben projekt »Skrinja« po elektronski poti in na daljavo nadzira delo uradnikov oziroma potek upravnih postopkov. Kar pa je več kot pomenljivo, saj so UE edini upravni organi v državi, ki jih ministrstvo nadzira vsak korak v upravnem odločanju, kar pa najverjetneje tudi ni v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP). O omenjenem projektu nadzora in spremljanja upravnega odločanja uradnikov UE sindikat ni bil obveščen, čeprav bi o tem nadzoru morali seznaniti slehernega uradnika UE in seveda tudi njihov reprezentativni sindikat.

Plače višjega in visokega uradništva po ministrstvih so na primernem nivoju, ko jim ne bo treba trepetati pred prihajajočo draginjo, povsem nekaj drugega pa so operativni uradniki države in vsi strokovno tehnični delavci iz plačne skupine »J«, ki so pred težkim izzivom, kako uspešno delati in sebe ter svoje družine preživeti z minimalno plačo oziroma z 878 € na mesec. Vsekakor so uslužbenci UE sočutni z našimi sodržavljani, ki so jim vremenske ujme vzele vse, zato uradniki upravnih enot storijo prav vse, da vsi prizadeti najhitreje pridejo do vseh potrebnih upravnih storitev. Ob vsej tej bedi pa se lahko vsi skupaj le zgražamo nad vsakdanjimi primeri razmetavanja javnega denarja in zlorabami javnih pooblastil ter povsem nepotrebnim dvigovanjem uradniških nazivov izbrancem, ki pa jih je vsak dan več.

Javni uslužbenci UE so pod velikimi in stalnimi pritiski več tisoč tujcev, njihovih pooblaščencev in pravnih zastopnikov, ki dnevno pritiskajo na vrata in okenca upravnih enot, zato se bo vlada morala zelo hitro odločiti za prioritete upravnega odločanja ali pa zaposliti več uradnikov in jih dostojno ter primerno plačati, kajti že davno je nastopila težava, ko ni bilo več mogoče odločati v razumnem in še najmanj v zakonitem roku. Seveda pa sta pod največjimi pritiski tujcev UE Ljubljana in Maribor.

Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije