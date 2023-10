Že zdaj si lahko manemo roke v pričakovanju obilice potopisnih prigod v sliki in besedi z vseh celin, še posebno zato, ker turistične agencije namigujejo, da takšnega povpraševanja po izletnikovanju in počitnikovanju, kot je letošnjo jesen, še ni bilo. In od kod se lahko torej nadejamo največ fotografskega materiala, ob vseh slovesno izrezljanih bučah, zombijih, čarovnicah in drugih pošasti, ki bodo pohajkovali med nami v prihodnjih dneh? Kot so zapisali na državnem spletnem mestu RTV SLO, so jim na turistični agenciji Palma izdali, da turisti izbirajo predvsem cilje, za katere organizirajo čarterske polete z ljubljanskega letališča, kot so Azori, Madeira, Islandija, Jordanija, Maroko, Zelenortski otoki in Tenerife, pa tudi drugi »topli« kraji, kot so Egipt, Turčija, Španija, Malta in Dubaj, stranke pa zanimajo tudi bolj oddaljene dežele, na primer Maldivi, Sejšeli, Dominikanska republika, Mehika, Kuba, v ospredju pa so še oddihi in potovanja po Turčiji, Albaniji, Nizozemski, Belgiji, Nemčiji, Portugalski, Italiji, Švici, Avstriji, Madžarski, Srbiji, Bosni, Črni gori in Severni Makedoniji.

V kateri izmed omenjenih držav bo morebiti pustila svoj odtis kakšna zvezdniška noga, bomo najverjetneje nemudoma obveščeni, upamo samo, da se nobenemu izmed svetovnih popotnikov ne bo zgodilo kaj takšnega, kot se je Tjaši Železnik na poti z Dunaja proti domačemu Celju, kar je izpričala v reviji Lady. Zapisovalci njene grozljive izkušnje, kot so njeno vandranje z vlakom predstavili svojemu bralnemu občestvu, so sicer poudarili, da je v zasebnem življenju Tjaša vedno previdna, se ji je pa zgodilo, da se je na Dunaju, kjer je snemala reklamo, usedla na napačen vlak in se namesto v Celju znašla nekje na madžarski meji. »Ne vem, kaj mi je bilo, da sem se usedla na napačen vlak. Ko sem na meji ugotovila zmoto, je bilo že pozno in ni bilo več drugega vlaka. Sprevodnik mi je ponudil prenočišče na zložljivi postelji, kar sem sprejela, mislim pa, da me v življenju še ni bilo tako strah, ker sem bila tam sama in niti nisem vedela, kje sem. Vso noč sem prebedela, saj sem se bala, da bo kdo prišel, saj je bilo vse odprto. Komaj sem čakala, da bo jutro in da grem v Slovenijo,« je o ekskurziji življenja pripovedovala Železnikova.

Ciglerju Kralju ugasnila betlehemska luč

Še živ spomin na opravljanje posebne naloge, ki se je prav tako s krajšim vmesnim postankom končala s srečnim koncem, je te dni za Nedeljski dnevnik obujal poslanec v državnem zboru in nekdanji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki je bil, kot smo izvedeli, svoje dni aktiven skavt, prav tako kot njegovo takratno dekle in dandanes njegova žena. »Pred božičem sva vozila betlehemsko lučko in navsezgodaj sva se z Raven odpravila poti Dravogradu. Zaradi poledice naju je pri Votli peči obrnilo za 180 stopinj. Odpeljala sva se naprej oziroma nazaj, kar je bilo tudi edino smiselno, saj nama je pri tem manevru lučka ugasnila in sva se morala vrniti po plamen,« je o svojih skavtskih peripetijah razlagal Cigler Kralj.

Tisti, ki bodo ostali v domačem logu, bodo pač ribali suhe žemlje ali pa se zabavali, tako kot se denimo zna zabavati Artur Štern. Doktor bioloških znanosti, magister medicinskih ved, doktor veterine, bil pa je tudi kandidat za predsednika države, je po poročanju spletnega obveščevalca žurnal24.si znan po svojih legendarnih žurih v Vrabčah na Krasu, ki jih je po krajšem premoru ponovno spravil na polne obrate. Že poleti je za prijatelje priredil namišljeno, a čisto pravo poroko s svojo Mijo in dolgoletno zvezo proslavil tako, da sta se poročila njuna alter ega, minuli konec tedna pa je ponovno organiziral nepozabno zabavo, ki je trajala kar pet dni. Po pripovedovanju se je začelo z obiskom Martina Strela v petek popoldne, a ko se je v nedeljo po pestrem koncu tedna odpravljal spat, so na vrata potrkali novi gosti in zabava se je nadaljevala vse do torka. »Lepo se imamo, pečemo kostanj, imamo živo muziko, Aleš nam igra na kitaro, pogovarjamo se, naredili pa smo tudi nekaj izletov po Krasu. Žur se je podaljšal v pestre in lepe počitnice, v torek nas je ostalo še pet in še nismo končali,« je žurnalovim žurnalistom razkril Artur, ki so ob vsem izpovedanem še zabeležili, da bo verjetno potreboval kar nekaj časa, da si bo opomogel.

Polno srce Zale Djurić

Ampak kot pravi slavni rek, kar te ne ubije, te okrepi, kar je na svoji in v svoji koži občutil tudi Vili Resnik, ki ga, kot je razodel zainteresirani javnosti prek revije Lady, ljudje vidijo kot nekoga, ki je vedno za hece in žure. A kaj, ko ima tudi drugo plat, ki je veliko bolj čustvena in o kateri je sklenil spregovoriti nekaj besed. Priznal je, in to brez sramu, kot so zapisali, da je v življenju zaradi ljubezni že velikokrat potočil kakšno solzo. »Včasih sem obsojal celo Franceta Prešerna, češ, kako si lahko tako zaljubljen, a potem sem to doživel sam. Zgodilo se je namreč že tudi, da zaradi ljubezni nisem mogel ne spati, ne jesti, ne delati. Ljubezen je lepa stvar, a lahko tudi strašno boli,« je ljubezenskih razmerjih kramljal Resnik in še navrgel, da je prav, da tudi moški pokaže svojo čustveno stran, saj ti je potem v srcu in glavi lažje.

Od ljubezni, pa še zdaleč ne od nesrečne, je oni dan pokalo tudi v ljubljanski Cukrarni, kjer je o svoji drugi zbirki igralka in pesnica Zala Djurić, kot so njeno pesniško uprizoritev opisali na portalu metropolitan.si, skozi medij poezije posredovala izkušnjo odraščajočega, samospoznavajočega se jaza, ki se, ne brez predhodnega truda in žalostnih razočaranj, zave: Sijem! Ljubim! In sem zato vredna ljubezni. Kot je po predstavitvi povedala avtorica, se je začudila, da je njeno pesniško predstavo prišla gledat oziroma poslušat nepregledna množica ljudi. »Kako je mogoče, da je toliko ljudi prišlo poslušat poezijo, za katero danes menda ni več prostora … Od približno 50 ljudi, s katerimi mi je uspelo spregovoriti kakšno besedo po performansu, mi samo dva nista rekla, da sta jokala! Moje srce je polno. Sploh ne vem, kako se vsa ta ljubezen lahko stlači v moje srce,« je bila čustvena Djurićeva, ki je po mnenju kronistov dogodka ta večer znova dokazala, da premore izjemen talent, saj se je s svojim nastopom in premišljeno poezijo dotaknila srca zbranih, kot so ji še polaskali.

V Slovenskih novicah pa so peli hvalo Goranu Dragiću, vendar ne zaradi njegovih poetično-košarkarskih mojstrovin, temveč zaradi njegove razposajenosti na družbenih omrežjih. Kot so izpostavili v uvodu, je njihova prva ugotovitev ta, da odkar je naš košarkarski čarodej samski, je veliko pogumnejši, še zlasti pri objavah na družbenih omrežjih, saj se po njihovih dognanjih še nikoli prej ni tako svobodno izražal in sledilk nagrajeval s fotografijami svojega telesa. »Tokrat smo ga lahko občudovali med uživanjem v sončnem Miamiju, kjer živi in služi milijone. Prosti čas izkoristi za počitek, a tudi kakšno vročo fotografijo. 'Selfie zgoraj brez' je v času, ko se je pri nas občutno ohladilo, vsaj za trenutek dvignil temperaturo. Njegov manekenski izraz med vrsticami sporoča, da se odlično počuti, čeprav je sonce tako močno, da ne more gledati v objektiv. Zagotovo pa z zanimanjem pogleda med sporočila, saj ga dekleta zasipavajo z drznimi ponudbami,« se je glasilo izčrpno poročilo iz Miamija.