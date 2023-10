Od zadnje reprezentančne akcije, ko je Slovenija 30. aprila igrala proti Kosovu v Velenju v kvalifikacijah za Euro 2024, je minilo skoraj pol leta. Se vam tako dolg reprezentančni premor zdi primeren?

Odvisno od tega, s katerega zornega kota človek gleda na to. Kar se mene tiče, nikakor ni bil predolg. Daljši premor mi je kar ustrezal, saj sem se lahko malce oddahnil od reprezentančnih obveznosti in se osredotočil le na klubske. Tudi reprezentantom je verjetno prišlo prav, da so imeli obveznosti le v klubih, ki so glavnina njihovega trenažnega procesa in rokometnega fokusa.

Enotedenske priprave v Ljubljani boste zaključili s tekmama proti Srbiji v Črnomlju in Kočevju. Kaj pričakujete od njih?

Prihajajoči teden bo v mojem selektorskem mandatu končno bolj miren, brez bremena, pritiska in imperativa zmage. Še posebej sem vesel, da bomo imeli »v kosu« kar pet dni za treninge in da bomo lahko v miru trenirali, preizkusili novosti v igri, uigrali dosedanje zadeve na igrišču... Proti Srbiji bomo lahko po dvajset minut ali kar celoten polčas testirali vse zadeve na igrišču, ne glede na to, ali bodo uspešne ali ne. Tudi če nam ne bodo stekle, to ni razlog za zaskrbljenost. Če ti na resni, uradni tekmi ne gre, po petih minutah nekaj spremeniš, zamenjaš, proti Srbom pa bomo lahko daljše časovno obdobje igrali brez tovrstnega pritiska. Upam, da se bomo lahko s Srbi dogovorili, da bi bili v zapisniku prav vsi igralci in da bi vsi dobili priložnost za igro.

Pred EP v Nemčiji vas poleg Srbije čakajo še pripravljalne tekme z Avstrijo, Hrvaško in Črno goro.

Srbija je tekmec, ki je več kot po meri, prav tako tudi Avstrija, s katero bomo igrali decembra v Slovenj Gradcu, Hrvaška in Črna gora, ki bosta naša nasprotnika januarja v Poreču. Vedno stremim k temu, da igramo s čim kakovostnejšimi in težjimi tekmeci, kajti le proti takšnim lahko tudi napreduješ. Ker pač moraš igrati resno, na polno in lahko vidiš svoje napake, jih analiziraš in jih nato skušaš odpraviti. Proti slabšim ekipam pri igralcih hitro pride do podcenjevanja in »zajebancije« v igri.

Na vašem seznamu za priprave v Ljubljani je 21 igralcev. Ali ste bili glede katerega v dvomih?

Ne. Moja želja je bila, da bi imel na vsakem položaju po tri reprezentante, da bi tako imeli večjo igralsko širino. Na seznamu je jedro, ogrodje z vsemi dosedanjimi nosilci igre. Ker nas poleg EP v naslednjem letu čakajo še kvalifikacije za SP, računamo pa tudi na kvalifikacije za OI in nastop na igrah v Parizu, pri izbiri igralcev nisem želel eksperimentirati, ker bi potrebovali preveč časa za priprave in uigravanje novincev.

Če ne bo zdravstvenih težav in odpovedi – ali je to seznam, ki ga lahko pričakujemo tudi za zadnji del priprav in nastop na EP, nato pa tudi na ostalih velikih tekmovanjih v letu 2024?

Zagotovo. Med srednjimi zunanjimi igralci na seznamu ni Domna Makuca iz Barcelone, za katerega je letošnja sezona zaradi hude poškodbe bolj ali manj izgubljena, po najbolj optimističnih napovedih pa bi mogoče lahko prišel v poštev za OI v Parizu. Manjka tudi krožni napadalec Matej Gaber, član madžarskega kluba Pick Szeged. Ocenil je, da trenutno ni pripravljen za zelo velike obremenitve v celotni klubski in reprezentančni sezoni, zato nujno potrebuje premor. Vsi ostali reprezentanti so v dobrem zdravstvenem stanju, delna izjema je le Gabrov klubski soigralec Borut Mačkovšek, ki vleče težave s kolenom že iz minule sezone. Imamo tudi širši seznam 35 igralcev s pravico nastopa na EP, tako da imamo dovolj rezerv.

Med vašimi izbranci sta tudi vratarja Klemen Ferlin in Miljan Vujović, ki sta v preteklosti že zavrnila igranje za reprezentanco. Ste ju dali na seznam brez njune vednosti ali ste govorili z njima?

Z vsemi 21 reprezentanti, ki so na seznamu, smo se osebno pogovarjali – jaz, pomočnik Luka Žvižej, trener vratarjev Gorazd Škof ali direktor reprezentance Jure Natek. In nihče od teh igralcev ni zavrnil vabila na priprave in igranja za reprezentanco. Tudi v preteklosti ne, so pa bili nekateri, ki so imeli svoje objektivne osebne razloge in težave v določenih trenutkih, zaradi katerih niso mogli igrati za reprezentanco. A zdaj so vsi na razpolago.

Ne glede na to, da pred pomembnimi tekmami in tekmovanji ni primeren čas za eksperimentiranje – ali ste vseeno v zadnjih mesecih opazili kakšnega mlajšega igralca, ki bi lahko bil v prihodnosti dodana vrednost za reprezentanco?

Natančno spremljam mlade slovenske igralce, tako v domačih kot v tujih klubih. A še enkrat ponavljam, da zdaj ni pravi čas za eksperimentiranje z igralskim kadrom. Je pa že zdaj jasno, da se bo po koncu tega olimpijskega ciklusa marsikateri starejši in izkušenejši igralec poslovil od reprezentance, po tem pa bo čas za nove in mlade igralce v izbrani vrsti. V zadnjih mesecih se je zagotovo kdo od mlajših igralcev pokazal, izkazal in dokazal, a o imenih zaenkrat raje še ne bi govoril.

Žreb skupin na EP 2024 Sloveniji ni bil naklonjen, saj ni bila v prvem bobnu, pristala pa je v skupini z Norveško, Poljsko in Ferskimi otoki.

Na razplet žreba ni mogoče vplivati, zato se je nesmiselno ubadati z njim. V skupini D v Berlinu najprej igramo proti Ferskim otokom, nato proti Poljski in za konec še proti Norveški. Najprej je potrebno osvojiti eno izmed prvih dveh mest, ki edini prinašata napredovanje v drugi del. Prepričan sem, da bo prav zadnji dvoboj med Slovenijo in Norveško odločal o prvem mestu v naši skupini in boljšem točkovnem izhodišču za drugi del prvenstva. Ne podcenjujem Poljske, a verjamem, da smo boljši, čeprav bo potrebno vlogo papirnatega favorita upravičiti tudi na igrišču. Če bo šlo vse po napovedih, se bomo po zadnji tekmi z Norveško nato križali s skupinama, v katerih igrata tudi Danska in Švedska, skandinavski slog igre pa nam žal ne ustreza. Tudi iz drugega dela v polfinale napredujeta le po dve najboljši reprezentanci iz vsake od dveh skupin, zaradi čudnega sistema tekmovanja pa lahko že zaradi enega poraza ostaneš brez možnosti za napredovanje v polfinale.

Kakšni so vaši tekmovalni cilji v Nemčiji?

Že na letošnjem SP smo naredili velik korak naprej, na EP pa pričakujem še kakšnega več. Zdaj se bomo še bolj uigrali, še podrobneje spoznali sistem igre in kaj mora kdo početi v tem sistemu. Imamo individualno kakovost, kajti vsi naši igralci – tako v domačih kot tujih klubih – imajo pomembne vloge. Igrajo dobro, so v formi in ne vidim nobenega razloga, da tega ne bi prenesli tudi v reprezentanco. Osnovni cilj je uvrstitev med osem, deset najboljših v Evropi, za kaj več pa bomo potrebovali tudi nekaj športne sreče in kakšno tehnično napako manj. Sočasno je potrebno biti pri napovedih ciljev realen in skromen ter delati, delati, delati. V zadnjem letu se nam je to na veliko obrestovalo in prepričan sem, da se nam bo tudi vnaprej.

V slovenski ligi je vaš Trimo v prvem krogu zmagal v Celju, v naslednjem ste doma klonili proti Gorenju, ki pa je nedavno izgubilo v Celju. Kaj to pomeni v troboju za naslov prvaka?

Da je liga zelo izenačena in zanimiva, da lahko vsak premaga vsakogar. Ne le med vodilno trojico, ampak tudi v celotni ligi, in če nisi stoodstotno pri stvari, lahko hitro »kiksneš«. V našem klubu smo imeli že od začetka priprav na sezono veliko smole s poškodbami in tudi zdaj se še ne moremo povsem »sestaviti«. A fantje zaenkrat to dobro prenašajo, kar se kaže tudi v rezultatih. Domača sezona bo še dolga in naporna, saj smo odigrali šele sedem krogov od skupno 26, zato se bo še marsikaj dogajalo.

Se bo prvenstvo odločalo na medsebojnih derbijih najboljše trojice ali na tekmah proti ekipam, ki so vsaj na papirju slabše?

Upam, da ne bo kdo narobe razumel in se jezil zaradi mojega izraza »manjši« klubi. A prvenstvo se bo dobivalo ali izgubljalo prav na tekmah proti njim. Za Trimo je zadeva jasna: v boju za naslov prvaka si ne smemo privoščiti več nobenega »kiksa«. Vsi trije najboljši klubi imamo približno enake možnosti za naslov, odločale pa bodo malenkosti. V našem klubu zaradi lovorike ni dodatnega pritiska, si jo pa vsi seveda želimo in bomo zanjo naredili vse, kar je v naših močeh, da jo osvojimo.