»Si ljudje, ko zjutraj čakajo v kolonah, zaslužijo, da gre denar namesto za dodatne pasove, dodatna križišča in razširitve v zasebne žepe,« je v današnji izjavi za javnost v Ljubljani nedeljska medijska razkritja komentiral vodja poslanske skupine Svoboda BorutSajovic.

V poslanski skupini bodo predlagali sklic izredne seje DZ, na kateri bodo poslanci razpravljali o domnevnih nepravilnostih, da »zgodbe ne bi pokopali tako kot že nekatere druge v preteklosti".

Po poslančevih besedah je svetla točka v zgodbi hiter odziv pristojnih institucij, med drugim Nacionalnega preiskovalnega urada in protikorupcijske komisije.

Da je hiter odziv organov pregona razveseljiv, je dejala tudi poslanka Svobode in predsednica odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor Nataša Avšič Bogovič. Kot je izpostavila, 90 odstotkov Darsovega prometa predstavlja davkoplačevalski denar.

"To je naš denar, ki ga namenimo za uporabo cest. In da lahko Dars naloge nemoteno opravlja naprej, smo morali dvigniti cestnine. Dobro vemo, kako dolgo si prebivalci določenih regij v Sloveniji želijo sodobnih cestnih povezav, pa do tega ne pride. Eno so lahko težave pri umeščanju v prostor, drugo pa je, da je večna težava denar. Če denar hlapi na takšen način, na nepravi način in v neprave roke, potem imamo problem," je dejala.

»Nam je soočanje s korupcijo in odgovor na vprašanje, kako bomo z njo opravili oziroma jo odpravili, še kako pomembna tema,« je poslanka utemeljila sklic izredne seje DZ. Na seji bodo predstavili tudi druge podobne prakse. »Ta Darsov primer ni edini tovrstni in pri tem sprejmemo učinkovite rešitve, po potrebi tudi zakonodajo, zato smo tukaj, zato moramo opraviti svojo politično vlogo,« je bila jasna.

Tudi poslanka Tamara Vonta je obsodila korupcijo. »Si res želimo živeti v takšni državi? Jaz ne,« je poudarila. Na v nedeljo objavljenem videoposnetku »vidimo človeka, ki tlači bankovce v žepe«. »Pa ne kakršnekoli bankovce, ampak bankovce, ki so tako imenovana terenska strankarska nabirka. Isti modeli, isti ljudje, isti vzorci se ponavljajo že leta in leta in leta,« je dejala.

POP TV je v nedeljo objavil posnetek, v katerem Rok Snežič prejema 5000 evrov. Kot jim je povedal žvižgač, naj bi šlo za podkupnino za posel z Darsom. »Snežič je po vsej Sloveniji iskal takšne kombinacije, da bi dobil denar za stranko,« je navedel žvižgač. Na vprašanje, ali je Snežič govoril, da je to denar za stranko SDS, ki je bil v času posnete finančne transakcije premier, pa je odgovoril pritrdilno. V SDS so navedbe odločno zavrnili.

Sajovic je dejal, da morajo zgodbo preiskati pristojni organi, odgovornost pa morajo nositi vsi vpleteni. »Treba jo je preiskati, raziskati, potem pa soditi. Brez dvoma je odgovornost vodstva povsod vedno največja,« je dejal. V poslanski skupini po njegovih besedah ne odločajo o zaupanju ali nezaupanju predsedniku uprave Darsa Valentinu Hajdinjaku. »Prepričan sem, da bo SDH opravil svoje in da bodo prvi zaključki jasni zelo kmalu,« je sklenil.