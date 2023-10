Kdo je tiflopedagog, kaj dela in kje se lahko šola za ta poklic?

Tiflopedagogi smo specialni in rehabilitacijski pedagogi, specializirani za delo z osebami s slepoto in slabovidnostjo. Lahko bi rekli tudi učitelji za osebe z izgubo vida. Poučujemo veščine, znanja, tehnike in spretnosti, s katerimi osebe s slepoto in slabovidnostjo opremimo in opolnomočimo za čim bolj samostojno in neodvisno življenje. Ker je ravno dan bele palice, denimo učimo metode videčega vodiča oziroma kako spremljamo osebo s slepoto ali slabovidnostjo. Za poklic tiflopedagoga se izšolamo v okviru študijskega programa specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer tiflopedagogika in specifične učne težave, na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Kako poteka sodelovanje tiflopedagoga z izobraževalnimi institucijami?

Tiflopedagogi v Sloveniji smo lahko zaposleni v šolstvu ali zdravstvu. Zaposleni v zdravstvu sodelujemo z izobraževalnimi institucijami v smislu svetovanja glede potreb otrok, zelo individualno na podlagi timske ocene Nacionalnega centra za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih na Očesni kliniki UKCL (NC CRSS). Izvajamo timske sestanke z zunanjimi institucijami, ki se ravno tako ukvarjajo z osebami s slepoto in slabovidnostjo, kot so razvojne ambulante, vzgojno-izobraževalne ustanove, Center IRIS in drugi. Medtem ko tiflopedagogi, zaposleni v šolstvu, izvajajo dodatno strokovno pomoč tiflopedagoga učencem v šoli, ki je dodeljena na podlagi odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami s strani Zavoda RS za šolstvo.

V čem je razlika med tiflopedagogom in spremljevalcem otrok v okviru celovite rehabilitacije otrok s slepoto in slabovidnostjo?

Tiflopedagogi smo strokovnjaki, ki otroka, mladostnika in pa tudi odraslega na podlagi ugotovitev tiflopedagoške ocene učimo spretnosti in veščin za samostojno življenje preko sistematiziranih metod in tehnik dela, medtem ko je spremljevalec otroka oseba, ki otroku tekom šolanja nudi pomoč pri na primer gibanju v neznanih okoljih. Torej tudi izjemno dobro opremljen mladostnik s slepoto ali slabovidnostjo bo občasno potreboval pomoč druge osebe; nenazadnje imajo tudi v odrasli dobi pravico do osebne asistence, predvsem z namenom ohranjanja čimvišje stopnje samostojnosti in neodvisnosti. Razlika pa je tudi v izobrazbi, torej za opravljanje poklica tiflopedagoga morate imeti opravljen magistrski študij Specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer Tiflopedagogika in specifične učne težave. Odločitev za dodelitev spremljevalca otroku mora biti v vsakem primeru dobro premišljena, v sodelovanju s starši, drugimi strokovnjaki in opravljena za vsakega otroka posebej, upoštevajoč vse njegove značilnosti in/ali morebitne dodatne težave. Kar tiflopedagogi pogosto poudarjamo je to, da si ne želimo, da bi spremljevalec (sicer z dobrimi nameni) preveč pomagal otroku, in ga s tem prikrajšal tako za izkušnje, kot priložnost, da se nauči določeno aktivnost opravljati sam.

Kako je s prehodom mladostnikov s slepoto in slabovidnostjo v odraslost, tako z vidika rehabilitacijske podpore kot šolanja in zaposlovanja?

Nacionalni center za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih predstavlja prednost ravno v smislu zagotavljanja neprekinjenih obravnav. To je predvsem ob prehodu iz srednje šole na fakulteto ali na trg dela. Pri posamezniku gre takrat za velike spremembe ter pojav novih izzivov, na primer selitev v nov kraj, novi prostori, nove oziroma drugačne zahteve. Skupaj z osebo določimo potrebne prilagoditve delovnega mesta ter določimo oziroma svetujemo glede pripomočkov, tako optičnih kot neoptičnih, ki jih oseba potrebuje za učinkovito opravljanje delovnih zadolžitev. Zopet pa ne gre brez sodelovanja, v prvi meri z osebo s slepoto ali slabovidnostjo, ki vstopa v rehabilitacijo in pa seveda z zunanjimi ustanovami, kot na primer URI SOČA, različne ocenjevalne komisije, delodajalci itd.