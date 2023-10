Sedemnajstega oktobra sta italijanska in španska policija s podporo Evropskega policijskega urada Europol v mednarodni operaciji izvedli več deset hišnih preiskav, v katerih so aretirali 78 oseb (58 v Italiji in 20 v Španiji), zasegli okoli 350 kilogramov kanabisa (327 ton hašiša in 33 ton marihuane), pa tudi orožje, elektroniko, dokumente in drugo lastnino v vrednosti okoli 845 tisoč evrov. S tem so zaradi močan udarec veliki kriminalni združbi, ki jo sumijo tudi pranja denarja.

Zasegli več ton droge

Združbo so rahlo zdesetkali že novembra lani, ko so v Italiji aretirali 36 njenih pripadnikov iz Albanije, Italije in Španije, prijeli pa so še šest drugih osumljencev. Gre za veliko združbo, samo med letoma 2019 in 2021 so v Italiji in Španiji zasegli več kot šest ton kanabisa in hašiša, ki so ga tihotapili, poleg tega pa še polnila za kanabinoidne elektronske cigarete.

Večletna preiskava je pokazala, da kriminalci o svojih nečednih poslih komunicirajo prek šifriranih aplikacij in platform. Tihotapljenje droge v Španijo so nadzorovali maroški državljani, ki so živeli tam, poskrbeli pa so tudi za njihovo nadaljnjo pot v Italijo. Sodelujoči v združbi so imeli različne zadolžitve, eni so skrbeli za dobave in zaloge, drugi za logistiko, tretji za transport, distribucijo, denar … Plačila so potekala prek posebnega, podzemnega, neformalnega bančnega sistema fei-ch’ien, ki ga povečini nadzorujejo kitajski državljani, navajajo v Europolu. Sistem dovoljuje prenos denarja iz ene države v drugo brez večjih težav. Preiskava je pokazala na dve različni dejavnosti – pri eni je bilo v ospredju tihotapljenje droge, pri drugi pranje denarja. Med seboj sta bili povezani prek njunih vodij.