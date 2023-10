Človeško telo za vzdrževanje delovanja krvnega obtoka in uravnovešenega notranjega okolja vsak dan potrebuje majhno količino soli. V milijonih let evolucije naših telesnih procesov je bila pičel vir soli za naše prednike le hrana iz naravnega okolja. Naša telesa so zato prilagojena zelo skromnim količinam soli v hrani, približno polovici grama dnevno. Nato so stari Egipčani 4500 let pred našim štetjem odkrili, da je sol uporabna za konzerviranje mesa in rib, in do podobnega odkritja so prišle tudi druge starodavne kulture. Sol je postajala vse bolj iskana in dragocena. Stari Rimljani so svoje vojake plačevali s soljo. Ti so to cenili, saj so lahko na ta način dlje ohranili užitne porcije hrane in lažje preživeli vojne pohode.

Sol izničuje učinek zdravil

Moji bolniki tako kot pri drugih specialistih vse predolgo čakajo na pregled v ambulanti, kjer obravnavam težave s krvnim tlakom in ledvičnimi, pa tudi srčnimi in drugimi boleznimi notranjih organov. Ko končno pridejo na vrsto, jih večina pove, da ima težave s previsokim krvnim tlakom, za katerega je velika količina soli v prehrani ključen vzročni dejavnik. Včasih mi po razgovoru o boleznih in zdravilih, ki jih imajo, ter telesnem pregledu ostane čas, da lahko razložim vpliv soli na njihove bolezni. Takrat najprej povem, da vnos soli nad pet gramov dnevno povzroča nastanek in hudost arterijske hipertenzije ter da preslana hrana oslabi učinek zdravil za znižanje krvnega tlaka. Starejši kot je bolnik in višji kot ima krvni tlak, večji je neugoden učinek soli.

Zvišan krvni tlak dolgo nič ne boli in pogosto bolniku sprva ne povzroča težav. Z leti postopoma povzroči bolezensko zadebelitev srca in okvari njegovo delovanje, povzroči pojav nerednega bitja srca, okvaro žil in možganske kapi. Včasih so te povsem majhne in dovolj številne, da povzročijo demenco. Povišan nezdravljen krvni tlak lahko okvari ledvično delovanje in pospeši starostno usihanje ledvičnega delovanja. Povsem prav je, da ga imenujemo tihi ubijalec. Prevelik vnos soli nam žal škodi tudi na druge načine, ne samo v povezavi z visokim krvnih tlakom. Sol v večjih količinah ni dobra za želodec in lahko poveča tveganje za nastanek želodčnega raka. Ko telo obremenimo s soljo, jo poskušajo ledvice hitro izločiti, in takrat prihaja do hkratnega večjega izločanja kalcija z urinom, hitrejšega nastajanja kalcijevih ledvičnih kamnov in pomanjkanja kalcija v kosteh z osteoporozo. Če radi uživate bolj slano hrano, boste imeli večji občutek žeje in boste morda več posegali po sladkih pijačah. Tako bo sol vplivala tudi na pojav debelosti. V zadnjem času so odkrili še, da večji vnos soli sproža vnetje v telesu in prispeva k nastanku in hudosti vnetnih in revmatskih bolezni.

Žal je videti, da ljudi o tem ne obveščamo dovolj dobro. Le tako si lahko razložim to, da je leta 2009 Nacionalni inštitut za javno zdravje v svojem poročilu o prehranjevalnih navadah Slovencev poročal, da kot najpomembnejši dejavnik bolezni naši ljudje označujejo stres, kot najmanj pomembnega pa sol v prehrani. Kasneje so leta 2021 še ugotovili, da skoraj polovica Slovencev hrano dosoljuje pri mizi vedno, ko se jim zdi premalo slana. In na slane okuse smo navajeni. Količina soli, navedena na etiketah, zanima le malo tistih Slovencev in Slovenk, ki sestavo živil sploh preverjajo.

Kaj naj torej storimo?

Ne glede na to, ali smo stari ali mladi, zdravi ali bolehni, vsi poskušajmo ugotoviti, koliko soli zaužijemo. Preberite oznake na živilih. Priporočam, da bi bila zaužita količina soli v normalnih podnebnih razmerah tri do štiri grame dnevno, vsekakor ne več kot pet gramov, kar je tudi priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije. V zelo vročem vremenu poleti je potrebujemo več, to velja tudi za športnike. Odsvetujem, da bi količino zaužite soli zmanjšali zelo na hitro in zelo močno. Ukrepajte postopno. Nekaj soli človek vendarle potrebuje in okus se bo počasi, v dveh ali treh tednih navadil na manj slano hrano, da se bo spet zdela dobra. Izogibajte se zelo predelani oziroma procesirani hrani. Med le-to spadajo pripravljeni obroki, ki so zamrznjeni v hladilnikih trgovin, mnoga živila v konzervah, predelane mesnine, paštete, siri ter polivke, juhe v prahu in kupljene omake. Poskusite večino hrane pripraviti sami, tako da boste dnevno porabili največ eno čajno žličko soli na osebo. Hrane pri mizi ne dosoljujte. To je še posebej pomembno za tiste, ki se zdravite zaradi zvišanega krvnega tlaka, srčne, žilne ali ledvične bolezni. Uporabite druge začimbe, da bo hrana čim boljšega okusa brez dodane soli. O nadomestkih soli se posvetujte s svojim zdravnikom.

V Veliki Britaniji so v 10 letih z obsežno kampanjo in sodelovanjem industrije v številnih problematičnih živilih zmanjšali vsebnost soli za 20 do 50 odstotkov. Ocenili so, da so s tem preprečili 9000 smrti zaradi srčno-žilnih bolezni na leto in prihranili milijardo in pol funtov letno. Te podatke naj dobro prebere naša ministrica za zdravje. Vse bolj se mi namreč zdi, da bomo le z dobro preventivo med ljudmi in pri proizvajalcih hrane bistveno skrajšali čakalne dobe.Verjemite, sol je pri tem zelo pomembna.*