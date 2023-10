V desetletjih intenzivnega proučevanja omega-3-maščob so opravili mnogo kliničnih študij, ki dokazujejo, da so omega-3-maščobe bistvene za življenje, koristne za zdravje in da nas varujejo pred boleznimi ter celo pomagajo pri zdravljenju. Res je, ne obstaja samo en holesterol, obstajata dober in slab. Kako natančno pa drži povezava med uživanjem omega-3 in zniževanjem trigliceridov?

Primeren dnevni vnos

Bojan Madjar, mag. farm. spec., iz Pomurskih lekarn se je na njihovem portalu nedavno razpisal o ugodnih učinkih omega-3-maščobnih kislin. Tudi o dilemah glede odmerkov in učinkov. Tudi sam pove, da med ključne dolgoverižne omega-3-maščobne kisline uvrščamo eikozapentaenojsko (EPK) in dokozaheksaenojsko (DHK) kislino. »Ti maščobni kislini sta v telesu izjemno pomembni za tvorbo hormonom podobnih snovi, imenovanih eikozanoidi, ki sodelujejo v številnih celičnih procesih, od delovanja mišic do strjevanja krvi. Dokazano je, da dnevni vnos 250 mg EPK in DHK (skupaj) podpira zdravje srca, še večji vnosi pa so bili neposredno povezani z ugodnimi vplivi na uravnavanje krvnega tlaka in količine trigliceridov v krvi,« meni farmacevtski strokovnjak Madjar. Razloži, da je med vključenimi raziskavami levji delež k statistično pomembnemu učinku na srčno-žilne bolezni dala raziskava REDUCE-IT. Ta je ugotavljala vpliv uživanja izolirane spojine, imenovane ikozapent-etil. Gre za visoko prečiščen etilni ester eikozapentaenojske kisline (EPK). Kardiovaskularni dogodki so se pojavili pri 17 odstotkih bolnikov, ki so uživali zdravilo z ikozapent-etilom, v primerjavi z 22 odstotki bolnikov, ki so prejemali placebo. Z eno čudežno palčko resda ne moremo takoj rešiti naših težav, lahko pa s skupkom zdravih navad, med drugim s primernim vnašanjem omenjenih omega kislin.