Primarij Matija Cevc s kliničnega oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana in hkrati predsednik Društva za zdravje srca je ob tej priložnosti povedal, da društvo že štiriindvajseto leto organizira svetovni dan srca v Sloveniji. Bolezni srca in ožilja so še vedno najpogostejši povzročitelj smrti na svetu. Letno zaradi teh bolezni, ki vključujejo tudi srčni infarkt, možgansko kap, srčno popuščanje, prezgodaj umre 20,7 milijona ljudi po vsem svetu. In to številko želijo zmanjšati. Upanje, da jim bo uspelo, obstaja, saj je kar 80 odstotkov prezgodnjih smrti zaradi srčno-žilnih bolezni mogoče preprečiti.

Srčno-žilna obolenja še vedno velika težava

Zelo pomembno je zgodnje odkrivanje srčno-žilnih bolezni, med katere sodijo tudi možganska kap, srčni infarkt, srčno popuščanje, angina pektoris, arterijska hipertenzija, in tudi odkrivanje sladkorne bolezni, ki je močan dejavnik tveganja za srčno-žilno bolezen. Srčno-žilne bolezni so povezane z nastankom drugih kroničnih nenalezljivih bolezni, kot je na primer kronična ledvična bolezen. Osebe s sladkorno boleznijo tipa 2 kar 2- do 4-krat bolj ogroža smrt zaradi kapi ali srčnega napada. Pomemben dejavnik tveganja je debelost, ki je v zadnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja postala trikrat bolj pogosta in še naprej narašča. Pričakuje se, da bo v Sloveniji do leta 2025 okvirno 400.000 oseb živelo z debelostjo. To je 400.000 Slovencev z večjim tveganjem za pojav sladkorne bolezni in srčno-žilnih zapletov ter nižjo pričakovano življenjsko dobo. Srčno-žilna obolenja so glavni vzrok smrti oseb z debelostjo: posledica debelosti je kar 21 odstotkov srčne kapi, 51 odstotkov arterijske hipertenzije in 80 odstotkov sladkorne bolezni tipa 2. Čuvajte torej svoje srce, poskrbite za preventivo, tudi v obliki kapsul primernih prehranskih dopolnil.