Koliko bolnici z rakom dojk pomaga, da je obkrožena z ljudmi, ki ji stojijo ob strani?

Bolezen vstopa v naše življenje nepričakovano, nepovabljena in se ne ozira na naše načrte, želje in pričakovanja. Prisili nas, da se soočimo z lastno ranljivostjo, da spreminjamo svoje navade, v lastnem telesu se ne počutimo več varno in domače. Vse to nas vznemirja, vzbuja zaskrbljenost, strahove, dvome. Nenehno se pojavljajo številna vprašanja, od katerih mnoga ostajajo brez odgovorov: zakaj se mi to dogaja, kaj počnem narobe, kako naprej? Z mnogimi stiskami ostaja bolnica sama, včasih se z njimi težko sooči. V takih trenutkih je podpora bližnjih izredno dragocena. Bremena postanejo lažja, če jih delimo z nekom, ki mu zaupamo. Svoje misli in čustva včasih lažje uredimo in jih jasneje prepoznamo, ko jih skušamo ubesediti ter podelili z bližnjimi. Odziv bližnjih nam zrcali resnost naše situacije. Bolnica potrebuje od bližnjih zagotovilo, da je zanje še vedno pomembna in da ji bodo stali ob strani med boleznijo. Naklonjenost bližnjih je pomembna, daje občutek sprejetosti, varnosti. V takih razmerah se je lažje iskreno soočati tudi s težkimi preizkušnjami, iskati in preverjati možne rešitve, krepiti samozavest ter zaupanje vase.

Med bližnje sodijo tudi prijatelji, kajne?

Zanesljivi, iskreni in naklonjeni medosebni odnosi imajo za bolnika pomembno vlogo. Izboljšujejo bolnikovo počutje, pomagajo mu krepiti motiviranost za dejavno sodelovanje v zdravljenju, blažijo mu napore zdravljenja. Podporo bolnici, da okrepi svoje duševne moči, lahko nudijo družina, prijatelji, sobolnice, zdravstveni delavci, psihologi, psihiatri. Vsak izmed naštetih ima svoj poseben pomen. Prijatelji imajo v našem življenju posebno vlogo. So osebe, ki smo jih izbrali sami, zgradili posebno povezavo in jo tudi vzdržujemo. Prijatelji nas sprejemajo take, kot smo, verjamejo v nas, nas podpirajo. To je pristen, iskren odnos, ki praviloma tudi dopušča pravo mero med bližino in zasebnostjo. Bližnji, prijatelji, sorodniki lahko s svojim naklonjenim in sprejemajočim odnosom pomagajo, da bolnica ostane dejavno vključena v svojem okolju – so most do vsakodnevnega življenja in okolja, ki bolnico obdaja.

Se kdaj zbolele same odmaknejo od družine oziroma jo želijo zaščititi?

Včasih se bolnica res čuti dolžna ščititi družinske člane, zato z njimi ne more vedno pristno deliti vseh svojih strahov. S prijatelji je včasih lažje podeliti tudi dvome, brezup. Največ razumevanja z najmanj besed pa bolnica pričakuje v stikih s sobolnicami. Srečanja z osebami, ki so se soočile z boleznijo in izpolnjeno živijo po ali ob bolezni, imajo blagodejen vpliv. Bolnica se zave, da z boleznijo ni sama in da se je z njo mogoče spoprijeti. Pot, ki jo je prehodila sobolnica, mogoče zanjo ni prava, je pa spodbuda, da lahko ustvari svojo. Večkrat pa spregledamo, da stiske doživljajo tudi družinski člani, prijatelji, sodelavci, ko se srečujejo s težjim obolenjem svojih bližnjih, in da včasih potrebujejo čas, kdaj tudi podporo, da bi lahko bili bolniku v oporo. Bližnji, ki bolnici nudijo pomoč in podporo, zanjo veliko naredijo, hkrati pa tudi zase. Biti opora drugemu v stiski daje dragocen občutek pripadnosti, smisla, hkrati pa je to za nas tudi dragocena življenjska izkušnja. O ljubezni do življenja nas pogosto največ naučijo ljudje, ki se srečujejo z grožnjo težkih bolezni.

Predvidevam, da se bolnice zelo različno odzovejo na dejstvo, da so zbolele za rakom?

Drži. Življenje načrtujemo, sledimo svojim željam, pa vendar ne moremo vedno vplivati na dogodke okrog nas. Vsakodnevno se soočamo s spremembami, dogodki se odvijajo tudi mimo naše volje ali celo proti njej. Kako bomo situacijo doživeli, je odvisno tako od pomena, ki ga ima za nas, kot tudi od našega znanja, izkušenj, temperamenta, pa tudi od trenutnih življenjskih okoliščin. Podobne situacije vsak doživlja na svoj način. Sposobnost prilagajanja na spremembe pomembno vpliva na to, kako kakovostno bomo živeli med, ob in po bolezni. Bolezni, kot je rak, pogosto posežejo tudi v doživljanja in življenja ljudi, ki so bolnici blizu. Zato je pomembno, da tudi bolnica kmalu presodi, komu, kaj in koliko informacij bo delila. Presoditi mora, kdo so zanjo najpomembnejše osebe in koga želi ob sebi. Nekateri prijatelji in znanci so v zadregi, ko izvedo za bolezen, in nekako ne najdejo poti. Ženska, ki je zbolela, ne potrebuje in želi usmiljenja, potrebuje pa razumevanje, iskrenost, pristno naklonjenost in predvsem bližino. Bližnji in prijatelji ne morejo spremeniti resničnosti bolezni, je izbrisati, lahko pa bolnici stojijo ob strani, ji namenjajo pozornost, omogočajo vezi z vsakodnevnim življenjem, jo sprejemajo tako, kot je, ne le kot bolnico.

Če potegnemo črto, lahko rečemo, da je osamljenost v takih trenutkih slaba izbira?

Hm, včasih potrebujemo čas samo zase. Potrebna je prava mera časa, ko smo sami s seboj in ko se družimo. Druženje med boleznijo je seveda pomembno in ima svojo blagodejno moč. Zakaj? Ko greš in hodiš po neki poti, vidiš stvari pred seboj. Nekdo, ki ti prihaja naproti, vidi to isto pokrajino drugače, iz drugega zornega kota, in ti to pove. Nismo torej ustvarjeni, da bi zmogli videti vse hkrati, v krogu 360 stopinj, toda s prijatelji in vsemi, ki nam hodijo naproti, to lahko naredimo.

Kaj lahko pacientka, ki se že vključi v postopek zdravljenja, sama naredi zase?

Najprej to, da živi čim bolj polno in pestro. Da poskuša najti in ustvariti novo rutino. Kajti dejstvo je, da se vsem zbolelim ta ritem spremeni in da se je pač treba prilagoditi. Treba je zbrati dovolj informacij in prave informacije o bolezni, zdravljenju ter okrevanju, se dejavno vključiti v procese zdravljenja in okrevanja. Ampak ob tem bolnica ne sme nehati živeti. Ženska si mora vzeti čas, kolikor ga potrebuje, in zagrabiti priložnosti, da lahko uresničuje svoje interese, želje in sposobnosti. Da se najde, razume, posluša, razjezi, zjoče in potem spet nasmehne, kajti moč volje je izjemno zdravilna. Pacientke prebrodijo različne stopnje v tem procesu zdravljenja. Zelo pomembno pa je, da ostanejo vpete v življenje in da ne razmišljajo samo in zgolj o bolezni. Rak je del njihove nove resničnosti, ne sme pa postati vseobsegajoča in edina realnost. Nič ni narobe, če kdaj tudi jočemo in se jezimo, če se sprašujemo, zakaj, a ne ves čas. S pomočjo družine in prijateljev moramo najti odgovore in stopiti v čevlje, ki nas bodo ponesli naprej. Vse, ki to berete in ste mame – saj veste, kako rečemo: živimo za otroke. Lepo. A ne smemo pozabiti živeti tudi zase. To je pri tej bolezni še posebej pomembno.

Pa lahko rečemo, da ženske v Sloveniji dobijo ali dobimo vse potrebne informacije o raku na dojkah in da se tako presejalni programi kot zdravljenje odvijajo dovolj hitro?

Na to vprašanje je težko odgovoriti. Rak dojke že dolgo ni tabu tema, o njem je vse več informacij tudi v medijih. Največ pa so k temu prispevale ženske, ki so zbolele za rakom in zato prepoznale stiske pri sobolnicah. Organizirale so se in pomagale novoobolelim, jih bodrile in jim bile v oporo, hkrati pa so predstavljale bolezen širši skupnosti in s tem zmanjševale strah in predsodke. Opozarjale so in še opozarjajo na pomen preventive. Še nekaj gre upoštevati. Včasih tudi jaz kot ženska potrebujem čas; slutnje, da je nekaj narobe, ne delim s strokovnim kadrom nemudoma. Ali pa se tudi po odkritju ne odločim in ne vstopim v to reko postopkov zdravljenja takoj. Ali je informacij dovolj? Hm, včasih jih tudi ne slišimo. Zdravi del nas samih pogosto misli, da se nam to ne bo zgodilo ... Živim zdravo, po pameti. Nihče v družini ni imel teh težav … No, pa nas vseeno lahko preseneti. Vsi verjetno poznamo zgodbo Mojce Senčar, ki nikoli ni obupala in nikoli ni nehala živeti. Vse nas je obogatila in njen kapital pozitivnosti nosimo v srcu.

Kaj pa strah pred ponovitvijo? Včasih se bolezen pojavi kje drugje, razširi na drug del telesa.

Res je, včasih se to zgodi. Strah obstaja, zato so toliko pomembnejše mreže podpornih skupin in sodelovanje na različnih nivojih. Rak je bolezen duše in telesa. In ne poseže samo v bolnika, ampak tudi v njegovo okolico. Psihološka pomoč je ne le dobrodošla, ampak ključna. Na podlagi zgodb, ki sem jih videla in slišala, lahko povem, da si pacientke ne želijo previdnosti in izključenosti. Želijo živeti, se osvoboditi strahu in se aktivno vključiti nazaj v družbo. Ko pride čas za to, seveda, in ko se za to odločijo. Ne želijo si le preživeti, ampak tudi kakovostno živeti. Še mnogo let po bolezni ženske živijo z zavestjo, da se bolezen lahko ponovi, vsaka kontrola je lahko še dolgo časa vznemirjujoča. Skrb za zdrav življenjski slog je tisto, kar ženska po bolezni lahko naredi zase in mora narediti, da zmanjša tveganje. To pa pomeni pestro življenje, ki poleg opravljanja dela omogoča še skrb za psihofizično kondicijo, čas za počitek, druženje, zdravo prehrano in opremljenost za boljše spoprijemanje z vsakdanjimi stresi.

Posebno področje je vračanje na delovno mesto. Imate občutek, da imajo delodajalci ustrezen odnos do pacientk, ki se vračajo? Se zavedajo, da bo morda treba njihovo delovno okolje in naloge prilagoditi?

Uspešnost zdravljenja je vse boljša, vse več žensk z rakom dojk se po zaključenem zdravljenju vrne v običajno življenje in prevzema običajne naloge. Bolezen in zdravljenje pa lahko prineseta posamezne spremembe. Pri ponovnem prevzemanju nekaterih nalog je treba te spremembe upoštevati. Zagotovo postaja področje vračanja na delo po bolezni in ustvarjanja oziroma nadaljevanja poklicne kariere vse bolj pomembno. Pri tem je treba upoštevati sposobnosti, znanja, izkušnje, motiv, hkrati pa tudi morebitne omejitve, ki so nastale zaradi bolezni in/ali zdravljenja. Včasih je delovno mesto treba prilagoditi ali omogočiti primerno delo, zelo pomembno je tudi, da se upošteva postopnost vračanja na delo. Pomembno je, da lahko ženska, ki se vrača na delo, svoje delo sprva opravlja v krajšem delovnem času in postopoma podaljšuje delovnik do obsega, ki ga zmore. Že običajna opravila zahtevajo po bolezni in daljšem zdravljenju več napora in žensko hitreje utrudijo. Zato nas na področju ozaveščanja delodajalcev čaka še veliko dela.

V poklicni rehabilitaciji je torej treba odpirati nova poglavja?

Tako je. Ravno uspešno zdravljenje in ozaveščenost javnosti sta pripeljala do točke, ko je treba povezati stroko in delodajalce. Če stanje v Sloveniji primerjamo s stanjem v Ameriki, recimo, resda lahko rečemo, da so naše ozdravljene pacientke v očeh naših delodajalcev veliko žlahtnejše. Pa vendar še ni storjeno dovolj. Vračanje na delovno mesto zahteva poseben strokovni pristop in spremljanje. Ponavadi pa je tako, da so takoj po vrnitvi sodelavke na delo v začetku vsi bolj prijazni, tolerantni, pripravljeni priskočiti na pomoč, postopoma pa gredo vsak k svojemu delu, v svoje struge, ona pa je prepuščena sama sebi. Ženskam bi po zaključenem zdravljenju raka dojke morali biti dostopni programi poklicne rehabilitacije, ki ji pomagajo, da uresniči svoje sposobnosti, znanja in veščine ter se uspešno vključi ali vrne na delo. Zadovoljstvo z delom utrjuje tudi našo samozavest, utrjuje nas, da zaupamo vase, da se dejavno vključimo v širšo družbo, da se počutimo izpolnjene. Med nami je že mnogo žensk, ki so po zaključenem zdravljenju nadaljevale svojo poklicno kariero in so zelo uspešne. Delovna identiteta je vendarle del naše splošne identitete.

Kje pa vi vidite točke, kjer bi se na sistemski ravni te bolezni, ki jo zaznamujemo oktobra, še moralo kaj spremeniti na bolje?

Ravno v točki, ki ste jo danes omenili na tiskovni konferenci: poklicna rehabilitacija in ozaveščanje delodajalcev. Zadeva ni črno-bela, v smislu: zdaj si zaključila zdravljenje, zdrava si in pojdi nazaj delat. Soočenje z boleznijo in zdravljenjem je v življenju pustilo pomembno sled in dalo tudi dragocena življenjska spoznanja. Ženske so trenutno zdrave, a niso več iste. Tudi zaradi raka so se spremenile.

dr. Vesna Radonjić Miholič specialistka klinične psihologije Čeprav že upokojena, je Vesna Radonjić Miholič zaradi bogatih izkušenj in znanj še vedno zelo angažirana in aktivna strokovnjakinja. Na letošnji oktobrski akciji Združenja Europa Donna Slovenija je kot ena od sogovornic izpostavila problematiko poklicne rehabilitacije bolnikov z rakom.

Bogate izkušnje dr. Vesne Radonjić Miholič Dr. Vesna Radonjić Miholič je dolgoletna specialistka klinične psihologije. Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS – Soča je sodelovala pri razvoju in izvajanju različnih programov rehabilitacije za osebe po boleznih ali poškodbah. Psihološka podpora bolnikom je po mnenju izkušene strokovnjakinje nadvse pomemben dejavnik procesa soočanja z boleznijo in njenimi posledicami ter tudi po zaključku zdravljenja. Klinično delo s številnimi bolniki vseh starostnih obdobij in srečanja z njihovimi bližnjimi so bogatili profesionalne in povsem osebne izkušnje dr. Vesne Radonjić Miholič, ji omogočili globlji strokovni uvid in jo opremili z novimi spoznanji. Strokovno znanje je nadgrajevala z dodatnimi izobraževanji in doktorirala s področja psihosocialne rehabilitacije oseb po nezgodnih poškodbah možganov. Ob kliničnem delu je sodelovala tudi v raziskovalnih programih ter opravljala pedagoško in publicistično delo.

*** Zelo pomembno je, da bolnica ostane vpeta v življenje.