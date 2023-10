Na območjih, kjer je izdano rdeče opozorilo zaradi padavin, so možne poplave večjih razsežnosti. Reke lahko poplavljajo tudi na območjih, kjer poplave niso pogoste. Verjetni so zemeljski plazovi, prav tako motnje pri oskrbi z energijo in pitno vodo. Vozne razmere bodo lahko zaradi poplavljenih cest nevarne, opozarja Arso.

Več so strokovnjaki pojasnili na opoldanski novinarski konferenci, ki si jo lahko ogledate spodaj:

Vremenoslovec Branko Gregorčič je povedal:

»Dež bo sicer začel padati že v večernih urah, vendar bo tja do polnoči še razmeroma enakomeren, ne pričakujemo ekstremnih nalivov, potem se bo pa situacija kar zaostrila. V nekaj urah, torej v drugi polovici noči in jutri zjutraj se bo močno okrepil tudi jugozahodni veter, pričakujemo lahko na izpostavljenih legah sunke vetra blizu 100 km/h, predvsem to velja za zahodno polovico Slovenije, tudi deloma severno. Hkrati se bodo krepile tudi padavine, pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi in ti nalivi bodo lahko vztrajali tudi nekaj ur. Količina padavin bo po njegovih besedah, v hribovitih predelih med 60 in 140 l/m², kar lahko pomeni kar precejšen problem. Opozarjamo na močan veter, kot tudi na intenzivne padavine, območje teh intenzivnih padavin bo predvsem v predgorju julijskih Alp, nasploh v tem bolj goratem svetu zahodne Slovenije in potem v pasu preko tega škofjeloškega hribovja tudi proti savinjsko kamniškim Alpam, torej na že prizadeta območja ob avgustovski vremenski ujmi,« je pojasnil Gregorčič in poudaril, da so se oktobra že vrstile določene vremenske motnje, ki niso pa bile tako izrazite kot bodo v noči na petek.

Povečana nevarnost plazov

Povečana je tudi nevarnost za nastanek novih zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov, ki so nastali ob avgustovski ujmi.

»Povečana verjetnost za nastanek zemeljskih plazov velja za celotno Slovenijo in se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalce opozarjamo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih in naj upoštevajo navodila, ki jih je posredovala civilna zaščita, še posebej, če je bila odrejena evakuacija,« so še opozorili iz Geološkega zavoda Slovenije.

Foto: Arso

Pazljivo pri gibanju na prostem, možne daljše prekinitve električne energije

Na območju severozahodne Slovenije lahko veter podira drevesa in odkriva strehe. Promet bo lahko močno oviran. Možne bodo prekinitve v oskrbi z električno energijo. Gibanje na prostem bo lahko zelo oteženo in mestoma nevarno zaradi letečih predmetov, svari agencija.

Rdeče opozorilo pred močnim vetrom je Arso razglasil tudi za jugozahod Slovenije. Veter lahko tam lokalno povzroča razdejanje, ruva drevesa in prevrača daljnovode. Promet bo lahko ponekod onemogočen. Verjetne bodo daljše prekinitve v oskrbi z električno energijo. Gibanje na prostem bo lahko nevarno in večinoma nemogoče.

Valovanje morja in povišano plimovanje, do okoli 50 cm

Za obalo je hkrati od 4. do 11. ure izdano rdeče opozorilo zaradi napovedanega povišanega plimovanja, pričakujejo, da bo v petek v dopoldanskem času ob visoki plimi morje poplavljalo okoli 50 cm. Regijski center za obveščanje Koper je sicer zaradi visokega plimovanja morja v Piranu že danes ob 8.24 sprožil sireno javnega alarmiranja z namenom opozorila na nevarnost, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

V petek najhuje v dopoldanskem času

V petek bo najhuje v dopoldanskem času, ko je zaradi vetra, padavin in neviht tudi za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo Arso izdal opozorilo, a v tem delu oranžne stopnje.

Opozorilo: »Ne rešujte premoženja, ko je treba reševati življenja!«

Na splošno pa velja, da povečana verjetnost za nastanek zemeljskih plazov velja za celotno Slovenijo in se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. »Prebivalce opozarjamo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih in upoštevajo navodila, ki jih je posredovala civilna zaščita, še posebej, če je bila odrejena evakuacija,« so poudarili. Miloš Bavec iz Geološkega zavoda pa je še opozoril na dosledno spoštovanje navodil civilne zaščite in naj ljudje v najhujšem vremenu ne pozabijo: »Ne rešujte premoženja, ko je potrebno reševati življenja!«