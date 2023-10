#video Policija nadzirala tovornjakarje med vožnjo: uporaba telefona, strežba kave, brez pasu in celo gledanje videa na tablici

Policija je ob rednem nadzoru prometa tokrat posnela tudi video posnetke prekrškov voznikov tovornjakov med vožnjo, ki jih je delila z javnostjo. Največkrat so vozniki ujeti pri uporabi mobilnih telefonov med vožnjo, ne manjka pa tudi bosonoge vožnje, strežbe kave in gledanja videa na tablici. Policija ob tem zopet opozarja na pomen zbranosti in odgovornosti med vožnjo.