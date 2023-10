»Kot je razvidno z obeh strani plazu nad našimi Strugami, se je kar velika gmota blata delno že odtrgala, delno pa dosegla reko Savinjo, ki plazovito zemljo odnaša s seboj. Možno je, da bo ob obilnih padavinah v reko zdrsel še preostanek ali celo še kaj več plazu. Skratka, obstaja nevarnost, da bo ta blatna gmota Savinjo povsem zajezila,« nam je danes dejal domačin Paul Orešnik, ki se je že pred časom, ko so geologi izrazili skrb zaradi grozečega plazu nad Strugami, odločil, da v naselju z nekaj deset dušami ne bo ostal. »Žal imajo geologi prav in se nam ne obeta nič dobrega. Samo v naši hiši se je razpoka, sprva široka 10 centimetrov, v zadnjih štirinajstih dneh razširila na več kot pol metra široko zevajočo luknjo,« nam je še povedal Orešnik.

Preberite še: Rdeče vremensko opozorilo: Ne rešujte premoženja, če je treba reševati življenja!

V eni noči se je plaz premaknil za deset metrov

V Strugah sicer ravno jutri, če bodo razmere dopuščale, pričakujejo obisk državnega sekretarja in vodjo vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjana Šefica. Prvotni namen obiska je bil, da bi za vsako hišo posebej svetovali, kako se lotiti sanacije poškodovanih objektov. A je obisk še negotov, saj je vse odvisno od tega, kakšne bodo razmere na tem območju minulo noč. Sicer pa je Šefic prebivalcem Strug že prejšnji teden svetoval, naj resno razmislijo o selitvi, saj ni vredno živeti v strahu in vztrajati na območju, ki ni varno.

Danes pa je župan dobil tako rekoč ukaz, naj se vsi, ki še vztrajajo na svojih domovih, preselijo, občina pa zadolžitev, da poskrbi za nastanitev vseh prebivalcev. Trenutno jih je začasno razseljenih več kot 60. Sta pa nevaren plaz in vremenska napoved, ki napoveduje močne padavine vso noč, prepričala tudi najbolj vztrajne. Tako se je začasno iz Strug umaknila tudi družina, ki živi v neposredni bližini plazu, a je še v sredo zatrjevala, da doma ne bo zapustila.

Prav tako so se še danes v Strugah mudili tudi geologi, ki so ob pregledu plazu opazili nove velike premike. »V eni sami noči se je obsežen plaz premaknil za kar deset metrov vertikalno,« je dejal župan Luč Klavdij Strmčnik, ki zgolj upa, da bo plaz plazil postopoma in ne bo zgrmel v strugo Savinje v kosu. S tem bi namreč reko zajezil, za jezom pa bi nastalo jezero. »Če bi voda podrla ta nasip, bi lahko nastal tudi do 10 metrov visok rušilni val, ki bi se valil vse do Ljubnega,« nam je bojazen, ki jo je izpostavil hidrolog Rok Fazarinc, ki je bil danes prav tako v Strugah, opisal župan Strmčnik.

Vso noč bodo ob plazu dežurali gasilci, v pripravljenosti so tudi stroji, ki jih je, enega na vrhu in enega ob vznožju plazu, za vsak primer tam pustila družba Nivo Eko, ki že vse od vodne ujme ureja strugo in utrjuje brežine. »Če bo ta zemeljska gmota plazila v strugo počasi in se v vodi spremenila v blatno brozgo, ki bi jo po toku odnašalo naprej, bi bila to za nas neke vrste rešitev, saj plaz v tem primeru naselja ne bi več ogrožal. Če se uresniči ta scenarij, bodo v prihodnjih dneh sicer imeli spet več dela naši vodarji, ki bodo čistili strugo dolvodno, mi pa bi bili vsekakor bolj mirni,« je še razmišljal župan Strmčnik.

*** Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovihBoštjan Šefic jeprebivalcem Strug že prejšnji teden svetoval, naj resno razmislijo o selitvi, saj ni vredno živeti v strahu in vztrajati na območju, ki ni varno.