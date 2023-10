Policija motiva za napad še ne pozna, doslej pa so identificirali osem smrtnih žrtev, poroča Washington Post. Card je po navedbah tega časnika s polavtomatsko puško začel streljati malce pred 19. uro zvečer na kegljišču, nato pa se je preselil še v bližnji lokal. Card naj bi imel letos težave z duševnim zdravjem.

Išče ga več sto policistov, ki opozarjajo prebivalce, naj se osumljencu ne približujejo, ker je oborožen in nevaren. Oblasti so zaprle šole v Lewistonu in dveh bližnjih krajih ter opozarjajo prebivalce, naj se zaradi varnosti zadržujejo doma.

Predsednik ZDA Joe Biden je danes ukazal, naj se zastave ob zveznih poslopjih v znak žalovanja za žrtvami napada spustijo na pol droga. Ob tem je pozval republikanske kongresnike, naj sodelujejo z demokrati pri prepovedi jurišnih oziroma polavtomatskih pušk.

Skrivali so se za keglji

Šerifov urad okrožja Androscoggin je sporočil, da so se strelski napadi zgodili v kegljišču in baru v mestu z okrog 38.000 prebivalci, kakšnih 50 kilometrov severno od Portlanda. Pprvi streli so odjeknili nekaj pred sedmo uro zvečer po lokalnem času. Med mrtvimi ali poškodovanimi je tudi nekaj mladih, kar ne čudi, saj je na kegljišču v času napada potekala otroška liga.

Preživeli so za medije povedali, kako so pred strelcem bežali kar po stezah za kegljanje in se pred njim skrivali za keglji. Ko je Brandon, priimka za medije ni povedal, slišal strele, bilo jih je kakih deset, se je kar bos pognal po stezi, splezal v napravo za keglje in se tam skril. Ker je šele prišel na kegljišče, si ni uspel niti obuti izposojenih čevljev. »Bil je čisto običajni večer. Vzel se je od nikoder, začelo je glasno pokati,« se je spominjal. Najprej je mislil, da je počil balon, saj je bil s hrbtom obrnjen stran od vhodnih vrat. »Ko sem se obrnil, sem spoznal, kako zelo sem se motil. Tam je stal, v rokah je imel orožje. Takoj sem se pognal v dir,« je povedal. Strelec se mu je zelo približal, a je imel Brandon srečo. Pred njim se je uspešno skril. Kakih deset minut kasneje je bila na kraju že policija.

Legla na hčer

»Slišali smo samo zvoke siren. Sirena za sireno. Vmes pa še helikopterji. Česa podobnega nisem še nikoli doživela,« je za britanski BBC izkušnjo opisala Billie Jayne Cooke iz Lewistona. Ko je slišala, kaj se je zgodilo, je bila ravno v avtu na poti domov. »Grozno je. Vedno pravimo, da ni vprašanje, če se bo kaj takega zgodilo, ampak kdaj se bo, vseeno pa nikoli zares ne pomislimo, da bi se dejansko lahko,« je vidno pretresena še dodala. »Vse skupaj je noro. Sploh ne morem dojeti, kaj se je zgodilo, ker si je tako težko predstavljati.«

Za televizijsko mrežo ABC News pa je spregovorila Riley Dumont, ki je bila v času streljanja na kegljišču. Njena enajstletna hči je namreč imela tekmo, saj sodeluje v otroški ligi. Ko so odjeknili prvi streli, je njen oče, upokojeni policist, celotno družino poslal v kritje v kot. »Ležala sem na svoji hčeri. Na meni pa je ležala moja mama,« je povedala, kako so se ščitili med seboj. Kasneje je videla na tleh ležati nekaj žrtev.

»Živimo v strašljivem svetu«

Ena od prič je za CNN opisala dramatične trenutke, ko so iz kegljišča na varno bežali gosti. Na kraj so kmalu zatem prišli policisti in reševalci. Policisti so po navedbah Nichoel Wyman Arel, ki se je takrat peljala mimo, vsako osebo na kraju pretipali, da se mednje slučajno ne bi »skril« strelec. Videla je okrvavljene ljudi, a ni vedela, ali so ranjeni ali prekriti s tujo. »Ne spomnim se podrobnosti, vse skupaj je zame zavito v rahlo meglo,« je bila iskrena. Na kraju streljanja je bilo ogromno otrok in ravno to je bilo zanjo najtežje. Da je videla na smrt prestrašene družine, ki so bežale pred smrtjo. V avtu z njo je bila tudi njena hči, ki je z njo spremljala dramatične trenutke. »Zelo prestrašena je bila. Začela je jokati, rekla mi je, da živimo v strašljivem svetu. Odvrnila sem ji lahko le, da vem,« je še dodala za CNN. Ko sta prišli domov, sta se zaklenili v hišo in zaprli vsa okna. Nichoel Wyman Arel je lastnica orožja, zaradi česar naj bi se njena hči počutila veliko boljše. »Strah jo je namreč bilo, da bi nekdo vdrl v najin dom,« je še pojasnila.

Vojaški rezervist z duševnimi težavami

Vse bolnišnice na območju skrbijo za številne ranjene. Reševalna vozila so v mesto prispela na pomoč iz več okrožij zvezne države, dve bolnišnici v Lewistonu pa sta na delo poklicali prav vse razpoložljive zaposlene.

Policija je prebivalcem Lewistona in bližnjega mesta Auburn svetovala, naj se ne odpravljajo od doma, dokler ne bodo prijeli osumljenca. Kot so sporočili, gre za 40-letnega vojaškega rezervista Roberta Carda. Letos poleti naj bi bil na zdravljenju zaradi težav z duševnim zdravjem, slišal naj bi glasove, eden od njih naj bi mu med drugim naročil, naj razstreli bazo nacionalne garde. Letos poleti naj bi se dva tedna celo zdravnil v bolnišnici. Policija ga je opisala kot nevarnega in oboroženega.

Policija je objavila fotografijo strelca, ki s polavtomatsko puško vstopa v kegljišče. Prav tako so v iskanju dodatnih informacij objavili fotografijo belega terenskega vozila.

Toliko umorov sicer v enem letu

Šole v Lewinstonu bodo zaradi grozljivega napada, ki je terjal skoraj toliko smrtnih žrtev, kolikor je v Mainu na leto umorov, danes zaprte. V državi z 1,4 milijona prebivalcev so lani našteli skupaj 29 umorov. Lewinston se je zadnja leta sicer redno uvrščal na seznam najvarnejših ameriških mest.

Bela hiša je sporočila, da predsednik Joe Biden spremlja položaj. Podobno so za pravosodnega ministra ZDA Merricka Garlanda sporočili z njegovega ministrstva.

Gre za enega najbolj smrtonosnih strelskih napadov v ZDA od leta 2017, ko je strelec na glasbenem festivalu v Las Vegasu ubil 60 ljudi. Strelsko nasilje je izjemno razširjeno v državi, v kateri je več kosov orožja kot prebivalcev, vsakršni poskusi, da bi to zajezili, pa vsakič naletijo na ostro nasprotovanje. V ZDA so letos zabeležili 34 množičnih strelskih napadov z najmanj štirimi smrtnimi žrtvami, še poročajo ameriški mediji.