Najbolj pričakovana tekma 3. kroga skupinskega dela nogometne lige prvakov je bila v Parizu, kjer je pri PSG gostoval sedemkratni evropski prvak Milan. Italijani so v francosko prestolnico pripotovali s slabo popotnico, saj so nekaj dni pred tem sicer nesrečno klonili v domačem prvenstvu proti Juventusu, tokrat pa proti Kylianu Mbappeju in soigralcem niso bili nikoli resno v igri za zmago. Zdi se, da je PSG do zmage prišel s povprečno igro, lahko bi rekli s polovično močjo, saj je Milan delal grozovite napake v obrambi, v napadu pa bil povsem anemičen. Rdeče-črni so zapadli v veliko strelsko krizo, saj so v zadnjih štirih tekmah dosegli le en gol, v letošnji sezoni lige prvakov pa na treh tekmah še nobenega. Če v obzir vzamemo še lanski polfinalni tekmi proti Interju, se njihova suša v najelitnejšem evropskem nogometnem tekmovanju raztegne na pet tekem.

Na Parku princev uvod v tekmo ni postregel z zanimivostmi. PSG je delal kopico napak, ki bi jih moštva z ambicijami zagotovo kaznovala, a Milan je bil povsem nenevaren. Gostitelji so zadeli iz prve resne priložnosti, ko je v ugoden položaj prišel Mbappe, Fikayo Tomori pred njim je bil neodločen, francoski napadalec pa je žogo poslal po tleh mimo Milanovega vratarja Mika Maignana. Italijansko moštvo je drugi polčas začelo povsem zmedeno, čeprav PSG sploh ni posebej pritiskal. Po enem izmed kotov so vsi igralci Milana zaspali. S hitrim izvajanjem je sam ostal Ousmane Dembele, Maignan je njegov strel odbil, a točno na noge Randala Koloja Maunija, ki je povišal na 2:0. Tretji gol so varovanci Luisa Enriqueja znova zabili po napaki nasprotnika, strelec je bil Kang-in Lee.

»Težek poraz. Moštvo je naredilo, kar sem od njih zahteval, a smo bili v tehničnem smislu preslabi. PSG je bil v tem pogledu boljši. V prvem polčasu smo prestregli veliko žog, v drugem precej manj, posledično pa dobili drugi gol, kakršnega ne bi smeli. Prvih 60 minut smo bili morda celo boljši od PSG, nato pa strahovito padli. Moramo se hitro zbrati. Prepričan sem, da bomo v skupini F še rekli svoje,« je povedal trener Milana Stefano Pioli. Precej bolj je bil zadovoljen strateg PSG Luis Enrique. »Prvih 25 minut je bil Milan boljši in je igral precej bolje. Prisilili so nas v kopico napak. Gol Mbappeja je prelomil tekmo, saj smo se nato zbrali in v drugi polčas krenili precej bolje ter zasluženo zmagali.«

Ob Bayernu in Realu Madridu imata po treh krogih popoln izkupiček še Manchester City in Barcelona. Angleži so v drugem polčasu strli Young Boys na gostovanju, Španci pa doma ugnali Šahtar. Slovenski vratar Jan Oblak je igral celo tekmo za Atletico Madrid, ki je z 2:2 remiziral proti Celticu in je v skupini E s petimi točkami na drugem mestu. Za vodilnim Feyernoordom, ki je porazil Lazio, zaostaja za točko. Uspešen je bil tudi Leipzig, ki je s 3:1 premagal Crveno zvezdo. Benjamin Šeško je v igro vstopil v 82. minuti, Kevin Kampl je celotno tekmo igral odlično v osrčju zvezne vrste.