Škof Jurij Bizjak je tako sprejel prošnjo, ki jo je nanj naslovil Rupnik mesec dni preden je bil 9. junija izključen iz jezuitske skupnosti Družba Jezusova.

Škof Bizjak se je o njegovi prošnji posvetoval z apostolskim nuncijem v Sloveniji, francoskim škofom Jean-Mario Speichom, ter z vikarjem rimske škofije, kardinalom Angelom De Donatisom in Giacomom Incittijem, profesorjem kanonskega prava na papeški univerzi Urbaniana in sodnikom na prizivnem sodišču rimske škofije.

Želi voditi duhovne vaje in ustvarjati mozaike

Teden dni po prejemu prošnje je koprski škof nanjo odgovoril pritrdilno. Rupnik lahko odtlej svobodno opravlja svoj duhovniški poklic, kar pomeni, da lahko podeljuje odvezo, opravlja duhovno vodenje in duhovne vaje idr., piše Silere non possum. Dodaja, da naj bi Rupnik želel zlasti nadaljevati vodenje duhovnih vaj in ustvarjanje mozaikov.

Decembra lani so v javnost prišli očitki nekdanjih redovnic iz skupnosti Loyola, da naj bi jih pater Rupnik v letih 1992–1993 psihično in fizično zlorabil. Med preiskavo primera je bilo poudarjeno, da v zadevi niso bile vpletene mladoletne osebe, dikasterij za nauk vere pa je po preiskavi sklenil, da so obtožbe zoper patra Rupnika že zastarale, zato so primer oktobra lani zaprli.

Družba Jezusova je po obtožbah sprva sprejela previdnostne ukrepe. Rupnik tako ni smel več spovedovati, biti duhovni vodja in voditi duhovnih vaj, ni smel javno nastopati brez dovoljenja krajevnega predstojnika. Rupnik je večino teh ukrepov kršil, zato se je Družba Jezusova zaradi njegove nepokorščine odločila za izključitev.

Po poročanju Družine naj bi preostale bivše slovenske jezuite, člane Rupnikovega centra Aletti v Rimu, ki so zaprosili za izstop, po neuradnih informacijah sprejeli v celjski škofiji. Med slovenskimi člani centra Aletti je bil tudi Ivan Bresciani, ki naj bi po pisanju portala Silere non possum zaprosil za inkardinacijo v škofiji Ascoli Piceno v osrednji Italiji.