Čeprav je bila želja velika in je s prihodom Klemna Prepeliča zavel nov veter, so košarkarji Cedevite Olimpije v evropskem pokalu znova razočarali. Proti Prometeju so na površje znova priplavale stare težave, ki jih Ljubljančani ne uspejo razrešiti, posledice pa so porazi, ki se kopičijo. V drugo kakovostnem evropskem tekmovanju tako zmaji ostajajo brez zmage in jim že grozi lanski scenarij, ko so bile številne tekme proti koncu rednega dela zaradi izgubljene možnosti za preboj v končnico brez rezultatskega pomena.

Ob povratku v Cedevito Olimpijo, ki jo zaradi zdravstvenih težav ni vodi trener Simone Pianigiani temveč njegov pomočnik Andrea Turchetto, si je Klemen Prepelič zaželel dobro napolnjenih tribun v Stožicah, a temu danes ni bilo tako. Zmaji so namreč na uvodu v sezono prikazali preslabe predstave, da bi si zaslužili številčnejšo podporo. Moštvo na večini tekem ni pokazalo prave borbenosti, povezanosti in odnosa do igre, kar je poznavalska ljubljanska košarkarska publika zaznala. Nenazadnje je razočaranje nad videnim izrazil tudi športni direktor Vlado Ilievski, a se zgoraj našteto rado zgodi, če v moštvu prevladujejo tuji košarkarji, ki tudi niso magnet za gledalce, saj ti raje spremljajo domače igralce. Poteza s prihodom Prepeliča in odhodom Armanda je korak v pravo smer, kar se je nakazalo tudi na parketu.

Slovenski reprezentant, ki je v igro prišel s klopi po tem, ko se je po treh minutah poškodoval Justin Cobbs, je hitro povezal igralce na parketu in navdušil z nekaj asistencami. S soigralci so si na začetku zadnje četrtine nabrali že deset točk naskoka, nato pa po stari navadi kar naenkrat popustili. V serijo napak je padel tudi Prepelič, ukrajinsko moštvo, pri katerem je igral tudi Marcus Keene, ki je lani pri Olimpiji kmalu po začetku sezone dobil nogo zaradi slabih iger, pa je ponujeno izkoristilo in do glavnega odmora spreobrnilo rezultat. Od vsega pa so v oči znova najbolj bodli skoki v napadu nasprotnika, saj jih je Prometej v prvih 20 minutah zbral kar 16.

Kakšnih velikih sprememb v nadaljevanju na parketu dvorane v Stožicah ni bilo. Prometej je do točk prihajal dokaj z lahkoto in dominiral pod obročema, pri Olimpiji pa se je vse začenjalo in zaključevalo pri Prepeliču, ki je zadeval in zbiral asistence. Ko je na začetku zadnje četrtine zadišalo po preobratu, so bili navijači na nogah, a le za kratek čas, saj so sledile nove napake zmajev, ki so odnesle možnost za prvo evropsko zmago.

Evropski pokal, 4. krog, druge tekme v skupini A: BC Wolves – Bešiktaš 90:88, Hamburg – Hapoel 72:111, Venezia – Joventut 79:64, London Lions – Paris 102:106, vrstni red: Paris 4-0, Hapoel 3-0, Bešiktaš in London Lions po 3-1, Prometej in Joventut po 2-2, Venezia 1-3, BC Wolves 1-2, Hamburg in Olimpija po 0-4.