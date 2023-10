Predstavniški dom ameriškega kongresa je včeraj po več kot treh tednih le dobil novega predsednika, s čimer je spet sproščena pot, da sprejema zakonodajo. Prvi nalogi pred Mikom Johnsonom, ki je zasedel tretji najvišji položaj v državi, bosta dogovor o nadaljnjem financiranju zvezne vlade, saj se zdajšnji premostitveni ukrep o tem izteče čez tri tedne, ter zahteva Bele hiše po paketu pomoči za Ukrajino, Izrael in za ukrepe na južni meji.

Mike Johnson iz Louisiane je kongresnik od leta 2017. Čeprav je zasedal nekaj višjih funkcij med republikanci v predstavniškem domu, ni bil preveč izpostavljen, vsaj ne do leta 2020, ko je podprl trditve predsednika Donalda Trumpa o nepravilnostih na volitvah in spisal pravne argumente za razveljavitev rezultatov v štirih zveznih državah, kjer je zmagal Joe Biden. Vse to je sodišče zavrnilo. Spomladi letos je glasoval proti vojaški pomoči Ukrajini.

Zdaj se je 51-letni Johnson pojavil kot kandidat, ki je rešil republikansko stranko pred njo samo. Peščica republikancev v predstavniškem domu je namreč (prvič v zgodovini) v začetku oktobra odstavila predsednika iz svoje stranke, Kevina McCarthyja, in sicer skupaj z glasovi demokratov, nato pa republikanska večina tri tedne ni zmogla enotnosti, da bi potrdila naslednika. Pogoreli so trije kandidati, zadnji, Tom Emmer, je od kandidature odstopil vsega štiri ure po nominaciji. Zdaj pa je Johnson le dobil veliko večino glasov svoje stranke, pred njim pa je naloga, da takšno enotnost obdrži tudi ob sprejemanju zakonov.