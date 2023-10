Pa tako dobro je šlo opozicijskim laburistom in njihovemu vodji Kieru Starmerju ... Že zelo dolgo jim napovedujejo veliko zmago na prihodnjih volitvah, ki bi morale biti najpozneje januarja 2025, pričakujejo pa jih prihodnje leto, morda spomladi, bolj verjetno jeseni. V raziskavah javnega mnenja imajo že dolgo do dvajset odstotnih točk prednosti pred konservativci, po več spektakularnih zmagah na nadomestnih poslanskih volitvah, tudi v okrožjih, ki veljajo za utrdbe konservativcev, so jim napovedali, da bodo pohodili vladajočo konservativno stranko. Potem pa so se v domačo britansko politiko začele prelivati posledice najnovejše nerazumne izgube na tisoče življenj na Bližnjem vzhodu, najprej v Izraelu in potem v Gazi.

Odstopi muslimanskih laburistov

Na Otoku, kjer živi 4,13 milijona muslimanov, kar je 6,3 odstotka prebivalcev, in 271.327 judov, se vrstijo propalestinski protesti, na katerih zahtevajo ustavitev izraelskega bombardiranja Gaze, ter judovska zborovanja, na katerih zahtevajo osvoboditev talcev v rokah Hamasa. Pritisk na vodilne politike se povečuje. Največje posledice prelivanja bližnjevzhodne krize pa čuti Starmer, ki je sprožil plaz kritik, ko je v radijskem intervjuju izzvenel, kot da podpira izraelsko prekinitev oskrbe Gaze z elektriko in vodo. V istem intervjuju je potem dejal, da je hotel reči samo to, da ima Izrael pravico do samoobrambe. Zaradi njegovega odziva na izraelski odgovor na Hamasov pokol v Izraelu je iz lokalnih vlad izstopilo že 23 laburističnih svetnikov muslimanov. V Oxfordu so laburisti denimo izgubili večino v vladi, ker je odstopilo osem svetnikov. Več kot 150 svetnikov pa je od Starmerja pisno zahtevalo, da vodstvo stranke zahteva takojšnje premirje v Gazi.

Zahtevajo poziv k premirju

Tudi več kot trideset poslancev, med njimi nekdanji levičarski vodja laburistov Jeremy Corbyn, zahteva Starmerjev poziv k premirju. Vodstvo laburistov odgovarja, da je »najkrajša pot do miru Hamasova izpustitev talcev«. Ena od laburističnih svetnic, ki so odstopile in zapustile stranko, je Shaista Azis, ki je Starmerja obtožila »strahotne podpore kolektivnemu kaznovanju Palestincev v Gazi«. Za najhujšo kritiko pa je poskrbel igralec in komik Steve Coogan, znani privrženec Corbyna, ki je Starmerja obtožil, da je popolnoma nedosleden in brez trdnih stališč. »S Starmerjem imam velik problem, ker zjutraj vstane, poliže prst in ga nastavi vetru, da bi videl, v katero smer piha. To je njegov pristop. Ko je Gary Lineker (nekdanji nogometni zvezdnik, zdaj komentator) tvital o beguncih, je Starmer članici vade v senci naročil, naj ga javno kritizira, sam pa v ozadju čakal, kam bo zapihal veter. Dan kasneje, ko se je zgodil cunami podpore Garyju, pa se je Starmer lepo postavil zanj,« trdi Coogan.

Policija razlaga pomen besede džihad

Konservativna vlada Starmerjevih problemov seveda ne komentira in v njih po tihem uživa, sama pa je medtem v srditem sporu s policijo. Njenemu vodstvu Downing Street očita, da ne poseže po vseh pooblastilih, na podlagi katerih bi lahko aretirali propalestinske protestnike, ki vzklikajo »džihad« in podobne slogane. Policija trdi, da beseda džihad – kar je res – ne pomeni samo svete vojne, ampak še marsikaj drugega, tudi vsakdanji boj pripadnikov muslimanske vere, da postanejo boljši ljudje in boljši muslimani, prijazni in skrbni.