Sončna stran Slovenije

Gazela, izbor najboljših hitrorastočih podjetij v zadnjem petletnem obdobju, je vsakoletni festival dobrega podjetništva. Takega, ki raste na trdnih ekonomskih osnovah, osebnem odrekanju, sodelovanju, prizadevnosti, znanju, inovacijah, visoki dodani vrednosti in podjetnikovi družbeni odgovornosti. S sinočnjim sporočilom, da so IMP Pumps, Riko Ekos in Metalia najboljša med hitrorastočimi podjetji, se je zaključila njegova 23. izdaja. V Cankarjevem domu, kjer tradicionalno poteka razglasitev najboljših med hitrorastočimi podjetji, in na prireditvah, na katerih predstavljamo najboljše regionalne gazele, se je spet predstavila Slovenija, ki se dramatično razlikuje od svojega mučnega vsakdana: vedra, energična, zagnana, složna, zagledana v prihodnost, družba, v kateri so delo, prizadevnost, podjetnost, kapital ter osebni in kolektivni uspeh vrednota in ne razlog za slovenceljsko spotikanje, omalovaževanje ali zavist.