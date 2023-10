Prve olimpijske vstopnice v športnem plezanju za Pariz 2024 so podelili na letošnjem svetovnem prvenstvu v Švici, kjer so normo izpolnili najboljši trije v ženski in moški konkurenci. Med njimi je bila tudi svetovna prvakinja Janja Garnbret, ki bo prihodnje leto branila naslov olimpijske prvakinje. Medtem ko Korošica v zadnjih dneh potuje po Aziji, kjer združuje počitnice in sponzorske obveznosti, v naslednjih dneh svetovne plezalce čakajo celinske kvalifikacije. Evropske bodo od danes do nedelje v Levalu, kjer si bosta zadnji dan vozovnico za Pariz priborila zgolj najboljša v olimpijski disciplini, kombinaciji težavnosti in balvanskega plezanja.

Slovenijo bodo v Franciji zastopali Mia Krampl, Vita Lukan, Sara Čopar, Luka Potočar, Anže Peharc in Martin Bergant. Vsaka država bo lahko v Parizu tekmovala s po največ dvema športnima plezalcema, zato ima Slovenija pri ženskah na voljo še eno olimpijsko vozovnico, pri moških pa obe. Na zadnjih igrah v Tokiu se na največje tekmovanje ni uvrstil noben slovenski športni plezalec, pri ženskah pa sta normi izpolnili Janja Garnbret in Mia Krampl.

»Za nami je serija državnih prvenstev v težavnosti, plezalke in plezalci so pokazali visoko pripravljenost, zato smo v Laval odpotovali z določenimi pričakovanji. Zavedamo se močne konkurence in dejstva, da bosta tekmo zapustila nasmejana le zmagovalca. Verjamemo, da sta lahko med njimi tudi Slovenca,« napoveduje selektor slovenske reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren. Najboljši svetovni plezalci in plezalke bodo imeli po celinskih kvalifikacijah še dva kvalifikacijska sita, oba prihodnje leto, in sicer od 16. do 19. maja v Šanghaju in od 20. do 23. junija v Budimpešti.

Na tekmah svetovnega pokala se je letos izkazala Vita Lukan, ki je v težavnosti dosegla svojo prvo zmago, odlično pripravljenost pa je potrdila na domači tekmi v Kopru, kjer se je povzpela na zmagovalni oder. »Priprave na Laval so potekale nekoliko bolj umirjeno kot na pretekle tekme. Po zadnji tekmi na Kitajskem smo imeli skoraj mesec časa za priprave. V tem času sem predvsem pilila treninge v balvanih. V Laval grem samozavestna in zadovoljna s formo. Nekoliko več upov polagam v težavnost, saj je to moja primarna disciplina, ampak tudi v balvanih lahko naredim dober rezultat,« se zaveda Vita Lukan. »V Franciji bo ena težjih tekem letos. Moj cilj je zmaga, prvenstvu pa sem se v zadnjih tednih precej podredil. Po tekmi v Kopru sem se osredotočil na balvane, zato se trenutno dobro počutim v obeh disciplinah,« je povedal letošnji državni prvak v težavnosti Luka Potočar. Lanskemu zmagovalcu skupnega seštevka svetovnega pokala v težavnosti v tej sezoni sicer ne gre po načrtih, a verjame, da bo našel pravo formo ter se uvrstil v Pariz.

Danes se bodo v Franciji v kvalifikacijah v balvanskem plezanju in balvanih merile športne plezalke, jutri plezalci. Najboljših 20 se bo uvrstilo v sobotni polfinale, osmerica pa v nedeljski finale.