Nepreslišano: Katja Petrovec, novinarka

Jasno postaja, da je energetska politika tista, ki oblikuje tudi podnebno politiko te vlade, in da so obnovljivi viri energije (OVE) njen glavni interes, ki mu je podrejeno vse. Tudi narava. Kako si lahko drugače razlagamo zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki ga je poleti sprejela koalicija in omogoča prevlado druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave, o čemer na koncu odloča vlada. Zakon posega v zakon o vodah, o varstvu okolja, o kmetijskih zemljiščih, o gozdovih, o urejanju prostora in v druge zakone ter omogoča gradnjo fotonapetostnih in vetrnih naprav tudi na kmetijskih, gozdnih, vodovarstvenih območjih in vodnih telesih. Odpira torej možnost gradbenih posegov na celi vrsti območij. Novi zakon ni niti časovno omejen, rahlja zakonodajne varovalke, s katerimi smo doslej ščitili naravo, in s tem na stežaj odpira vrata investitorjem.