Nogometaši Olimpije so se včeraj s posebnim letalom iz Zagreba odpravili na slabih 3000 kilometrov dolgo potovanje na mrzle in vetrovne Ferske otoke, kjer jih danes ob 18.45 čaka tekma tretjega kroga konferenčne lige s Klaksvikom. Olimpija po porazih z Lillom (0:2) in Slovanom iz Bratislave (0:1) nujno potrebuje zmago, če želi ostati v boju za prvi dve mesti, ki vodita v izločilne boje. Ljubljančani bodo prvič v vlogi favorita, Klaksvik pa je največje presenečenje tekmovanja.

Olimpijo bo podpiralo 50 navijačev

Novi trener Zoran Zeljković, ki je zamenjal Portugalca Joaa Henriquesa, je v ekipo prinesel novo energijo. Vzdušje se je popravilo z zmago na deževnem derbiju Ljubljanske kotline v Domžalah, obenem pa je tudi premešal ekipo. Od številčne portugalsko govoreče kolonije je bil v prvi enajsterici le Rui Pedro, z osmimi goli najboljši strelec lige, ki pa bo imel zaradi dobrega tehničnega znanja zdaj drugačno vlogo v zvezni vrsti, potem ko je doslej igral na krilu, kjer bodo priložnost dobili nogometaši z drugačnimi odlikami. V Domžalah so bili že vidni obrisi nove igre v napadu, kjer je bilo več hitrosti in igre po globini, potem ko je pod Riero in Henriquesom igrala v širino z zadrževanjem žoge.

»Olimpija bo vedno imela dovolj priložnosti za zadetek, a težko je na vsaki tekmi doseči dva, tri gole, zato je pomembno, da jih ne prejmemo. Moramo imeti nadzor nad tekmo. Tukaj nas čaka še veliko dela,« pravi Zoran Zeljković. Minule dni je posvetil veliko pozornosti regeneraciji, v Stožicah so trenirali tudi na umetni travi, na kateri bodo igrali danes. »Olimpija ima dovolj širok kader. Igrali bodo najboljši. Do začetka tekme nihče ne bo vedel, kdo bo zaigral. Verjamem, da smo dobro pripravljeni za napad na prvo evropsko zmago,« je dodal Zeljković. Zaradi poškodb manjkata vratar Vidovšek in Sualehe. Negotov je nastop poškodovanih vezistov Doffa in Elšnika, a sta ju v Domžalah dobro zamenjala Agba (ni prijavljen za evropske tekme) in Fadida. »Z nekaterimi, ki niso igrali v Domžalah, smo lahko še veliko boljši,« je pripomnil Zeljković. »Pričakujem negotovo in trdo tekmo ter upam na najboljše. Najbolj pomembno je, da ne prejmemo gola,« je napoved poveljnika obrambe Marcela Ratnika pred tekmo, na kateri bodo imeli Ljubljančani podporo 50 navijačev.

​Klaksvik ima učinkovit napad

Prvak Ferskih otokov, ki ležijo med severom Škotske in Islandijo, evropskih tekem na sme igrati na domačem stadionu, ampak v glavnem mestu Torshavn. Na objektu z umetno travo, ki sprejme 6500 gledalcev, se odlično počuti. Na evropskih tekmah je na njem še nepremagan, čeprav so v Torshavnu gostovali madžarski prvak Ferencvaros (0:0) švedski Hacken (0:0), norveški Molde (2:1), moldavski Šerif Tiraspol (1:1) in Lille (0:0). Klaksvik je na poti do skupinskega dela konferenčne lige izločil Ferencvaros z zmago v Budimpešti s 3:0 in Hacken po enajstmetrovkah, izgubil pa z Moldejem šele po podaljšku in Šerifom iz Tiraspola. V konferenčni ligi je izgubil s Slovanom v Bratislavi 1:2, potem ko je povedel z 1:0 in v zaključku tekme zapravil dve priložnosti, ter remiziral z Lillom (0:0).

Amaterska ekipa Klaksvika je izredno disciplinirana in potrpežljiva, zato si tekmec priigra malo priložnosti. Lille ob gostovanju na Ferskih otokih v 13 poskusih ni niti enkrat uspel streljati v okvir gola. Med tekmo ne dajejo vtisa, da lahko presenetili tekmeca, saj so večino časa zbiti na svoji polovici, ko pa imajo v napadu priložnost, jo tudi izkoristijo. Klaksvik je v zadnjem krogu državnega prvenstva v gosteh remiziral s B36 Torhsavnom (0:0) in je po 26 krogih prvi na lestvici z desetimi točkami prednosti pred zasledovalci. Na drugi tekmi skupine A bo Lille gostil Slovan iz Bratislave. Vrstni red v skupini A po dveh krogih: Slovan Bratislava 6, Lille 4, Klaksvik 1, Olimpija 0.

