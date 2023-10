Kar je treba reči, se mora reči

Časi so nam naklonjeni kot še nikoli. Zdaj si lahko zares vse prerečemo. Tako da se ne bomo več pozdravljali na cesti. Konflikti, ki smo jih imeli do zdaj, niso bili nič več od tovariškega pričkanja. Danes je drugače. Spremo se lahko kot ljudje. Na smrt in zaradi velikih reči. Veljajo samo absolutna stališča. Prišli smo do vrha. Tudi preprosta konstatacija generalnega sekretarja Združenih narodov Antonia Guterresa v poročilu o položaju na terenu v Gazi, da »se stvari ne zgodijo v vakuumu«, Izrael pa se je na napad Hamasa odzval nesorazmerno, sproži mednarodni spopad, v katerem bi tudi njega poslali v taborišče za prevzgojo v Gazo.