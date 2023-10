Mednarodna družba Mercer in inštitut CFA sta objavila vsakoletno globalno primerjavo pokojninskih sistemov. Primerjali so 47 pokojninskih sistemov glede na kriterije ustreznosti, vzdržnosti in integritete. Pokojninske sisteme so ocenjevali na podlagi 50 kazalnikov in obenem opozorili na dobre in slabe lastnosti vsakega posameznega sistema. Za nekatere pomanjkljivosti so predlagali možne spremembe, ki bi lahko povečale vzdržnost, preglednost in okrepile zaupanje skupnosti v pokojninski sistem. Zagotavljanje finančne varnosti v času upokojitve je po avtorjih poročila ključno tako za posameznike kot za družbo, saj se večina držav spopada s socialnimi, ekonomskimi in finančnimi posledicami starajočega se prebivalstva. Kot je opozoril Svetovni ekonomski forum: »Prvič v zgodovini človeštva je število ljudi, starih 65 let ali več, preseglo število otrok, starih pet let ali manj.«

Vključenih 47 držav

V letošnji primerjavi je bilo vključenih 47 držav z vsega sveta (z lanskim letom so bile na novo dodane Hrvaška, Bocvana in Kazahstan), ki tako predstavljajo 64 odstotkov svetovne populacije. Pokojninske sisteme so ocenjevali na podlagi 50 kazalnikov, ki so razdeljeni v tri skupine podindeksov. Podindeks ustreznost predstavlja zagotovljene koristi, skupaj z nekaterimi pomembnimi značilnostmi zasnove sistema. Podindeks vzdržnost je usmerjen v prihodnost, pri tem so uporabili več različnih kazalnikov, ki vplivajo na verjetnost, da bo sistem v prihodnosti lahko zagotovil koristi državljanom. Podindeks integriteta vključuje zakonodajne zahteve glede na splošno upravljanje in delovanje sistema, ki vplivata na stopnjo zaupanja državljanov v sistem. Splošna vrednost indeksa predstavlja tehtano povprečje treh podindeksov. Uporabljene uteži so 40 odstotkov za ustreznost, 35 odstotkov za vzdržnost in 25 odstotkov za integriteto.

Nizozemci na prvem mestu

Po izsledkih letošnje raziskave je na prvem mestu nizozemski pokojninski sistem, sledita Islandija in Danska, na četrtem mestu pa je Izrael. Noben sistem v letošnjem indeksu nima ocene E, kar bi se zgodilo, če bi bila vrednost indeksa pod 35. Rezultat med 35 in 50 zasluži oceno D, sledita C in B. Sisteme z oceno A so avtorji poročila opisali kot prvovrstne in stabilne sisteme, ki zagotavljajo dobre ugodnosti, so vzdržni in imajo visoko stopnjo zaupanja.

Nizozemski pokojninski sistem

Nizozemski pokojninski sistem ima tri glavne stebre: državno pokojnino s fiksno stopnjo (AOW), ki je povezana z minimalno plačo in financirana prek prispevkov za socialno varnost, poklicne kolektivne pokojninske sheme ter individualne sheme pokojninskega varčevanja. Čeprav ni zakonske obveznosti, da delodajalci ponujajo pokojninske sheme svojim zaposlenim, so na podlagi kolektivnih pogodb posameznih dejavnosti te večinoma obvezne, tako da je prek drugega pokojninskega stebra in kolektivnih shem pokritih 91 odstotkov vseh zaposlenih, ki poleg tega še dodatno varčujejo prek individualnih shem, ki so davčno stimulirane s posebnimi olajšavami. Ob upokojitvi posamezniki tako dobivajo dohodke iz treh različnih virov, kar je dobro tudi z vidika zmanjšanja tveganj, saj posameznik ni odvisen le od enega vira, na primer javne pokojnine, ampak dejansko dobiva dohodke iz treh različnih virov.

Kaj lahko pokojninski sistemi še naredijo Avtorji raziskave so nanizali tudi nekaj splošnih priporočil, ki bi jih lahko vpeljali v večini pokojninskih sistemov ocenjevanih držav, zagotovo bi večino lahko implementirali tudi v Sloveniji ob prihajajoči pokojninski reformi. Zagotoviti tako imenovano »varnostno mrežo« osnovne javne pokojnine za vse. Povečati enostaven dostop do dobro upravljanih, stroškovno učinkovitih pokojninskih načrtov, prek katerih posamezniki bodisi samostojno bodisi prek delodajalca varčujejo za dodatno pokojnino. Povečevanje vključenosti zaposlenih (vključno s tistimi, ki delajo v nestandardnih oblikah zaposlitve) in samozaposlenih v zasebni pokojninski sistem, ob upoštevanju, da mnogi ne bodo varčevali za prihodnost brez elementa prisile ali samodejne vključitve z možnostjo izstopa. Dvig upokojitvene starosti, da bi odražala pričakovano življenjsko dobo, tako zdaj kot v prihodnosti, kar zmanjšuje stroške javno financiranih pokojninskih prejemkov. Spodbujanje zaposlitev v poznih letih, kar bo povečalo prihranke za upokojitev in omejilo nadaljnje podaljševanje obdobja upokojitve. Spodbujanje zasebnega varčevanja, tako znotraj kot zunaj pokojninskega sistema, da bi zmanjšali odvisnost od javnih pokojnin in hkrati prilagodili pričakovanja delavcev. Uvajanje ukrepov za zmanjšanje razkoraka pri pokojninah med spoloma in razkorakov, ki se pojavljajo pri manjšinskih skupinah. Zmanjševanje izstopov iz pokojninskega sistema varčevanja pred upokojitvijo, s čimer se zagotovi, da so sredstva, ki so jih posamezniki privarčevali, pogosto z davčno podporo, uporabljena za zagotavljanje dodatnega dohodka v pokoju. Izboljšanje preglednosti pokojninskih sistemov za dvig zaupanja članov.