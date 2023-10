Državni sekretar in vodja službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je po današnji sprožitvi dela plazu govoril z županom Luč Klavdijem Strmčnikom in mu naročil, da nemudoma preselijo na varno vse, ki so še v svojih hišah in jim zagotovijo začasno nastanitev, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Strmčnik je za STA povedal, da so k evakuaciji že pozvali prebivalce štirih hiš. Tri družine so se že preselile k sorodnikom, medtem ko par iz četrte hiše tega ne želi storiti, je dejal. Župan pravi, da te družine ne more prepričati, saj so dejali, »da ni takšne panike in da bodo ostali v svoji hiši«. K evakuaciji bodo pozvali še tri družine iz hiš, ki so od plazu oddaljene skoraj en kilometer. Napovedal je, da bodo imeli čez noč gasilce na plazovitem območju, ki bodo v primeru novega plazenja krajane Strug, za katere trenutno ni nujna evakuacija, pozvali, da zapustijo svoje hiše.

Po potkovem obisku v avgustovskih poplavah prizadetega območja je Šefic krajanom povedal, da ni mogoče izključiti možnosti, da plaz znova zasuje naselje. Kot je takrat poudaril, lahko na dogajanje na plazu vplivajo vremenske razmere, zato je predlagal takojšno preselitev ljudi v začasne namestitve.

O sprožitvi dela plazu je bila obveščena tudi direkcija za vode, njeni predstavniki in geologi pa so že prisotni na mestu posutja. Po županovih besedah je Savinja še vedno široka od 10 do 15 metrov in je plaz ni blokiral.

Prebivalci: Ne znamo si predstavljati, kakšna bo naša usoda

Predstavnik v ujmi prizadetih družin Paul Orešnik je danes povedal, da so dejansko veliko časa gledali kakšna Savinja bo tekla in se v zadnjem času sprašujejo, ali bo reka sploh še tekla, če bo plaz v celoti zasul njeno strugo. »Naše hiše so vse bolj razpokane in si ne znamo predstavljati kakšna bo naša usoda,« pravi Orešnik.

Medtem pa prizadeti krajani Strug v petek pričakujejo strokovnjake, da jim posamezno predstavijo, kako sanirati v ujmi poškodovane objekte. Pojasnili jim bodo tudi, kako bo potekala cenitev poškodovanih objektov, na podlagi katere se bodo potem ljudje sami odločili, ali se bodo preselili, vložili sredstva v nadomestno gradnjo oz. se odločili kako drugače.

Novembra naj bi se skupaj s podbetonirjem hiš, da ne bodo še bolj propadale in se delala še večja škoda na objektih, ki že kažejo prve razpoke tudi v notranjosti, uredil tudi vodovod.

Orešnik je še dodal, da je trenutno reka Savinja v Strugah zelo visoka, njena struga pa se je zožila, saj so skozi naselje uredili cesto.