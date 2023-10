FRA v drugem poročilu, imenovanem Biti črn v EU, ugotavlja porast rasizma navkljub zakonodaji, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi barve kože.

»Šokantno je, da od naše zadnje raziskave leta 2016 ni prišlo do izboljšanja (...) Rasizem in diskriminacija ne bi smela imeti mesta v naši družbi. EU in njene države članice bi morale te ugotovitve uporabiti za boljše usmerjanje svojih prizadevanj in zagotoviti, da lahko tudi ljudje afriškega porekla svobodno uživajo svoje pravice brez rasizma in diskriminacije,« je ob objavi študije povedal direktor FRA Michael O'Flaherty.

Izmed 6700 temnopoltih intervjuvancev iz 13 evropskih držav, med katerimi ni bilo Slovenije, jih je 45 odstotkov dejalo, da so v zadnjih petih letih občutili rasno diskriminacijo. Ta odstotek je najvišji v Nemčiji in Avstriji, kjer je na to vprašanje pritrdilno odgovorilo več kot 70 odstotkov vprašanih.

Slaba tretjina vprašanih je izkusila nadlegovanje na podlagi rase, še nekoliko višji odstotek pa se jih je počutil diskriminirano ob iskanju službe. FRA opozarja, da imajo temnopolti Evropejci v primerjavi s splošno populacijo višji odstotek zaposlitev za določen čas ali pa so previsoko kvalificirani za svoja delovna mesta.

Posledično so v povprečju bolj revni, dodatne težave pa jim predstavlja rasna diskriminacija na stanovanjskem trgu.

V primerjavi z letom 2016 tudi več staršev opaža, da se njihovi temnopolti otroci soočajo z rasizmom v šolah.

FRA zato države med drugim poziva, naj uveljavljajo protidiskriminatorno zakonodajo, beležijo in sankcionirajo zločine iz sovraštva ter zagotovijo podporo žrtvam. Hkrati naj države zbirajo podatke na podlagi etničnega ali rasnega porekla in tako spremljajo razmere na tem področju ter oblikujejo posebne politike, s katerimi bodo naslavljale rasizem v šolstvu, zdravstvu, na trgu dela in stanovanjskem trgu.

Raziskovalci agencije EU so za potrebe raziskave analizirali odgovore 6700 ljudi iz Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Francije, Nemčije, Irske, Italije, Luksemburga, Poljske, Portugalske, Španije in Švedske.