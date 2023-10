Ministrstvo za obrambo ocenjuje, da bo cilj, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila, dosegel s spremenjeno dokumentacijo glede oddaje javnega naročila, ki bo omogočala večjo konkurenčnost.

Sporočajo, da bodo v ponovljenem javnem naročilu zmanjšali število zahtevanih referenčnih dokazil, s katerimi ponudniki izkazujejo produkcije s podobnim obsegom in vrsto primerljive serije, kot jih ministrstvo zahteva z razpisno dokumentacijo, s treh na dve. Prav tako bodo podaljšali predvideni čas za izvedbo storitve za vsaj šest mesecev, posledično pa bo podaljšal tudi rok za realizacijo posameznih faz javnega naročila.

V ponovljenem javnem naročilu se bo podaljšal še rok za prejem ponudb na 45 dni od datuma, ko bo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu. Ob spremenjenih pogojih javnega naročila na ministrstvu upravičeno pričakujejo, da bo zagotovili večjo konkurenčnost in bodo posledično pridobili več ponudb.

Po pregledu skupne ponudbe ugotovili pomanjkljivosti

Pri pregledu skupne ponudbe ponudnika Sme kreativna produkcija, d. o. o., in Multimedijske storitve Jan Kok, d. o. o., je naročnik ugotovil, da v ponudbi ni bilo predloženega zahtevanega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, zahtevanih referenčnih potrdil in dokazila, iz katerega je razvidno, da se bo serija prikazovala na televizijskih programih z nacionalnim dosegom oziroma pokritostjo in možnostjo predvajanja na internetnih platformah, zato je naročnik skupno ponudbo ponudnika Sme kreativna produkcija, d. o. o., in Multimedijske storitve Jan Kok, d. o. o., označil kot nedopustno in jo izločil iz nadaljnje obravnave.

Na ministrstvu so pri pregledu ponudbe ponudnika Akademija Ris, svetovanje d. o. o., ugotovili, da so oddana referenčna potrdila pomanjkljiva, zato so ponudnika pozvali k dopolnitvi.

Več si lahko preberete:

Spor v Gibanju Svoboda zaradi Vojaka v akciji: Pašek Šetinc nad Šarca; oglasil se je tudi Mesec

Snemanje vojaškega resničnostnega šova: Marjan Šarec kategorično zavrača očitke

Nekdanji vojaški specialec zadel 3x3: POP, LMŠ, IPO

Ponudba ponudnika Akademija Ris, svetovanje, d. o. o., je bila ekonomsko najugodnejša in ustrezna

V sporočilu za javnost so zapisali, da za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev in pa da izpolnjuje pogoje za sodelovanje – ponudba, ki ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji glede oddaje javnega naročila, je prispela pravočasno. Trdijo, da pri njej ni dokazanega nedovoljenega dogovarjanja ali korupcije, ni ocenjena za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih finančnih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba navedenega ponudnika v skladu z ZJN-3 ustrezna.

Edino ustrezno ponudbo so točkovali v skladu z ocenjevalnimi merili iz razpisne dokumentacije. Ponudba ponudnika Akademija Ris, svetovanje, d. o. o., je bila ekonomsko najugodnejša in dopustna, zato jo na ministrstvu v prvi odločitvi tudi izbrali.

»Od objave odločitve na Portalu javnih naročil 13. oktobra 2023 so se v javnosti pojavile številne polemike o pravilnosti odločitve. Ministrstvo za obrambo je kot naročnik natančno pojasnilo razloge za odločitev o oddaji javnega naročila in zagotovilo, da je bil postopek v skladu z določili ZJN-3, pri čemer pa podrobnosti iz oddanih ponudb ni komentiralo, ker odločitev še ni bila pravnomočna,« sporočajo z ministrstva za obrambo.

Po ponovni proučitvi zadeve so se na ministrstvu odločili, da vse ponudbe zavrnejo in v ponovljenem javnem naročilu z novo razpisno dokumentacijo zagotovijo večjo konkurenčnost oziroma več ponudb.

»Na ministrstvu za obrambo si bomo vzeli nekaj časa za razmislek o ponovitvi javnega naročila za produkcijo dokumentarne realistične serije pod spremenjenimi pogoji. Dejstvo ostaja, da Slovenska vojska zaradi upokojevanja in redne fluktuacije kadra po strokovnih ocenah za redno obnavljanje na letni ravni potrebuje vsaj 300 zaposlitev,« so še zapisali.

Vojska je kadrovsko podhranjena

Skupno število stalne sestave Slovenske vojske je po veljavnem kadrovskem načrtu vlade približno 7000 pripadnikov, danes pa je v stalni sestavi Slovenske vojske 6200 pripadnikov, kar pomeni, da bi morali v naslednjih petih letih poleg rednega kadrovskega obnavljanja vsako leto zaposliti še 150 pripadnikov, kar pomeni skupaj 450 zaposlitev na leto, da bi dosegli skupno število približno 7000 pripadnikov stalne sestave.

»Glede na neugodne razmere na trgu delovne sile bosta ustrezna promocija vojaškega poklica mladim v starosti od 16 do 30 let in zaposlovanje novega kadra v Slovensko vojsko ena izmed glavnih nalog vodstva ministrstva v tem ter prihodnjih mandatih vlade RS,« trdijo na ministrstvu za obrambo.