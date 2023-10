»Namen današnjega srečanja je ponovno vzpostaviti položaj moje države v Evropi in okrepiti EU kot celoto,« je pojasnil Tusk in dodal, da so Poljaki na volitvah pokazali, »da protidemokratična in protievropska nastrojenost ni nujno trend, temveč le sezonska turbulenca«.

Von der Leyen je medtem poudarila, da je rekordna udeležba na volitvah na Poljskem ponovno pokazala, da so Poljaki močno navezani na demokracijo. »Vem, da bova z Donaldom Tuskom našla veliko skupnih točk glede vprašanj, od obrambe do čistih tehnologij in demokracije,« je dodala.

Tusk, nekdanji predsednik Evropskega sveta in bivši poljski premier, je že med volilno kampanjo obljubil obnovo odnosov z EU in deblokado sredstev, zamrznjenih v okviru spora glede stanja vladavine prava na Poljskem.

Do njegovega obiska v Bruslju prihaja v času, ko si opozicijske stranke na čelu s stranko KO prizadevajo oblikovati vladno koalicijo.

Na volitvah 15. oktobra je sicer največ glasov osvojila vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS), a je ostala brez parlamentarne večine in ima le malo možnosti za sestavo koalicije. Večino so si zagotovile opozicijske stranke na čelu s KO. Ta namerava vlado oblikovati s sredinskim zavezništvom Tretja pot in levo Novo Levico.

Opozicijske stranke so predsednika države Andrzeja Dudo, ki je v torek začel niz srečanj s strankarskimi voditelji, pozvale, naj jim čim prej podeli mandat za sestavo vlade.

Duda se je v torek sestal s predstavniki PiS in KO, danes pa se bo tudi s predstavniki strank Tretja pot in Nova levica. V skladu s poljsko ustavo mora Duda v 30 dneh po volitvah sklicati sejo parlamenta. Nato ima 14 dni časa, da predlaga kandidata za predsednika vlade, ki mora nato v 14 dneh pridobiti zaupnico v parlamentu.

Po navedbah tiskovnega predstavnika stranke PiS pa Duda, ki je sicer povezan s PiS, ne namerava skrajšati mandata parlamenta. »Duda je večkrat javno izjavil, da se mu ne zdi potrebno skrajšati trenutnega mandata parlamenta, tako kot se je to dogajalo v preteklosti,« je dejal.

To pa pomeni, da bo prvo zasedanje novega parlamenta najverjetneje potekalo šele sredi novembra.