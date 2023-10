Vse popularnejša, poleti povsem razprodana, jeseni pa dodobra napolnjena Zijavica ima svoje mesto na plaži v Moščenički Dragi, streljaj od Opatije. Prejšnji konec tedna je bilo še toplo, nekaj ljudi se je popoldne celo odpravilo na plavanje in tudi na urejeni terasi Zijavice je bilo do kakšnih devetih ali desetih prijetno toplo, ne ravno avgustovsko, bolj septembrsko. Kot nalašč za peneče Jagunićevo vino treh vinogradov. Suhi penjušac, pridelan na Plešivici iz chardonnayja, renskega rizlinga in nekaterih avtohtonih vrst tako imenovane hrvaške Šampanje.

Jagunićevo peneče vino se je srečalo s slano fritulo oziroma miško, polnjeno s tunino pašteto, drugi pozdrav iz kuhinje je bil lanov kreker s kremo iz jurčkov, na mizo so prinesli tudi izjemen hišni kruh z drožmi. Zraven gre hišno olje, ki ga za Zijavico pridelajo pri Buršiću v Brtonigli. Kratke intervencije so zgolj natančen uvod, ki se logično nadaljuje s hladnimi morskimi predjedmi. Imajo sicer tudi nekaj vegetarijanskih, skoraj povsem zelenjavnih jedi, a nam je natakar z nasmehom odsvetoval zelenjavni vrt in toplo priporočil morski kvartet, ki milo rečeno ni razočaral.

Skoraj sladek, vsekakor pa nežen bakalar, ocvrt v drobtinah panko, so postregli na paradižnikovi omaki z inčuni in olivami. Natančno sestavljeno kreacijo tuninega tatarskega z naribanima hrenom in sirom, majonezo s peteršiljem in svežim drobnjakom so okrepili s popečenim kruhom. Osvežilen ceviche iz kombinacije trilje, kozic in hobotnice, mariniranih v citrusih s kančkom čilija, postrežejo na sveži kumari in popečenih drobtinah ter mu prilijejo paradižnikov gaspačo, najbolj likovno prepričljiv pa je brancinov karpačo, mariniran v olivnem olju in limonovem soku. Pospremijo ga s peteršiljevim oljem, majonezo z inčuni in grahom. Cene jedi se gibljejo od deset do 19 evrov, sicer pa lahko vzamete tudi degustacijo šestih jedi, ki stane 70 evrov na osebo.

Brancinov karpačo

Vino, ki naj bi se zoperstavilo izvrstnim morskim okusom, je prišlo iz Istre, gre za rahlo macerirano biodinamično malvazijo piquentum letnika 2022. Vino je ostalo tudi pri toplih predjedeh. Recimo pri malih jadranskih lignjih »na šporko«, torej ne do konca očiščenih, pečenih na žaru, prelitih s toplo omako hollandaise, podloženih s kremo iz jurčkov in nekaj pečenimi jurčki. Solidno, a še boljši se je zdel brodet sipe, prekrit z dimljenim krompirjevim pirejem in bazilikinim oljem. Velja omeniti, da je zelenjava, ki spremlja morske prebivalce v Zijavici, zelo strogo sezonska, tokrat torej zelje, korenje, gobe in podobno, ne pa kot marsikje pri nas – bučke in paprika.

Jadranski lignji "na šporko"

Tudi v kulinariki se večno sprt jugoslovanski prostor pobira. In celo v Kvarnerju so imeli na vinski karti med predvsem lokalnimi vini tudi steklenice iz kleti Bikicki. S Fruške gore je prihajal izvrsten merlot, ki je, čeprav vam bo kdo svetoval, da k ribam pijete zgolj belo vino, lepo sodeloval tako s filejem brancina z omako beurre blanc​, pečenim zeljem, peteršiljevim oljem in kremo mladega zelja kot s pečeno hobotnico s korenjem, lisičkami in kremo iz dimljenega krompirja.

Sable breton in jabolko

Pri sladicah so bile možnosti štiri: millefoglie, čokoladna torta, zdrobov mousse in bretonski piškot z jabolkom. Na vse bi šel tudi fruškogorski merlot, naša ideja pa je bil Damjanićev polsladek rumeni muškat, ki na žalost ni imel nobenih možnosti proti malce nenavadnim ne presladkim kepicam zdrobovega moussa z gozdnimi sadeži. In še manj proti bretonskemu piškotu z jabolčnim kompotom in jabolčnim karpačem, zloženim v obliki ribjih lusk, ki so ga začinili s timijanom in zalili z omako iz maskarponeja.

Za konec so na mizo prispeli še sijajni mandljevi piškoti, razmeroma nasitno mediteransko večerjo pa želijo končati na morju, s konkretno Korlatovo barikirano lozo.