V nedeljo nekaj pred sedmo uro zjutraj je 65-letni moški pred hišo v Spodnjih Hočah večkrat ustrelil svojo dve leti mlajšo sorodnico, po neuradnih informacijah gre za sestro, in jo poškodoval še s sekiro, so danes s Policijske uprave Maribor sporočili še nekaj dodatnih podrobnosti o nedeljskem kaznivem dejanju. Po dejanju je z istim orožjem, za katerega ni imel ustreznega dovoljenja, ustrelil še sebe.

Preiskava je pokazala, da sta bila žrtev in osumljeni v večletnem sporu, kar je bil tudi motiv za nasilno dejanje. Policija bo primer zaključila s poročilom, ki ga bo posredovala mariborskemu tožilstvu. S PU Maribor so sporočili še, da so letos na območju obravnavali dva umora, en poskus umora in en uboj, lani v celem letu pa en umor, tri poskuse umora ter dva uboja.

Tarče na srečo ni zadel

Posredovali pa so tudi dodatne informacije o streljanju v nedeljo popoldan v gostinskem lokalu na Pobrežju, o čemer smo zadnje dni prav tako že poročali. Nekaj pred četrto uro popoldan je 36-letnik namreč skušal s pištolo umoriti 30-letnika, proti kateremu je sprožil dva strela, a tarče ni uspel zadeti. »Za roko, s katero je streljal, ga je namreč zagrabil njun znanec in mu jo odrinil, ves čas pa ga je poskušal tudi verbalno odvrniti od njegove namere. Posledično je oškodovanec uspel zbežati,« so dogodek opisali na PU Maribor. Da je šlo pravzaprav za obračun med znanci mariborskega podzemlja, smo že pisali.

Preiskava je pokazala, da so bili omenjeni v družbi moških, ki so se tako prejšnjo noč kot že kdaj prej družili v različnih mariborskih lokalih, na Pobrežju pa sta se oškodovani in osumljeni najprej sprla, nato pa še stepla. To je 36-letnika tako ujezilo, da je šel iz lokala, čez čas pa se vanjo vrnil s pištolo. Policija ga je nato več ur iskala. »Uspeli smo ugotoviti, da se nahaja v stanovanju na območju Maribora. Zaradi nevarnosti, da je oborožen in da se bo prijetju upiral, so ga naslednje jutro prijeli policisti specialne enote policije, prav tako pa mu je bila odvzeta prostost in odrejeno pridržanje,« so še dodali. Ovadili so ga zaradi poskusa umora, preiskovalni sodnik je zadnj odredil pripor.

Policija je pridržala še osumljenčevega 37-letnega znanca, ki je po njegovem pobegu skušal skriti oblačila in obutev, ki naj bi jih osumljeni uporabljal v času storjenega kaznivega dejanja. Tudi njega so ovadili in sicer zaradi suma pomoči storilcu po storitvi kaznivega dejanja. Grozi mu do pet let zapora.