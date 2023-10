Zapisala je: »Ko sem vstopila v politiko sem bila ponosni član neke zelo entuziastične ekipe, ki je napovedovala drugačno vodenje države, od tistega, ki nam ga je vsiljeval Janez Janša.

To je bila ekipa, ki je nasprotovala vmešavanju politike v delo policije, ki je obsojala politične pritiske na medije in je državljanom obljubljala pravno državo, svobodo in upanje, da bo boljše. Obljubljali smo reforme pomembnih družbenih sistemov in gospodarski razvoj. Sama še vedno verjamem, da je to naše poslanstvo, ki se mu preprosto ne smemo odpovedati.«

Pravi, da se na žalost ta ekipa, ki se je na sedežu GS vmes spremenila in odgnala del ljudi, ki so bili v volilni kampanji aktivno zraven, že nekaj časa ukvarja sama s sabo in za državljane nepomembnimi rečmi. Namesto z reformami se ukvarja z rušenjem lastnih ministrov in poslancev, etiketiranjem in izključevanjem članov, ki niso pripravljeni slepo slediti vsaki zgrešeni politiki.

»Kaj je ostalo od tiste drugačnosti, ki smo jo tako ponosno razglašali in zaradi katere so nam državljani zaupali vodenje države na volitvah?

Očitno smo prišli v fazo, ko ima ta ekipa en sam cilj, ostati na oblasti za vsako ceno, ne glede na žrtve in škodo za državo. Za dosego tega cilja so kot kaže dovoljena vsa sredstva. Nekatera sem v najhujši obliki čutila včeraj na lastni koži, zato je prav, da se na tej točki naše poti s to stranko razidejo.

Hvaležna sem vsem sodelavcem, ki so podpirali mojo kritičnost in z mano delili vrednote, ki pritičejo demokratični in odgovorni politiki. Svojo pot pa prav zato, zaradi odgovornosti do volivk in volivcev, ki so me volili, in do države, še naprej vidim na mestu poslanke,« je še dodala.

Ostaja poslanka Svobode

Do zdaj še ni prejela pisne obrazložitve, zakaj je bila izključena iz stranke. Meni pa, da je šlo pri njeni izključitvi za delovanje generalne sekretarke Gibanja Svoboda Vesne Vuković, državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo Damirja Črnčeca in predsednika stranke Roberta Goloba.

Zavrača pa očitke Goloba, da naj ne bi »igrala za isto ekipo« in »streljala avtogole«. Torkovega dogajanja sicer ne razume kot da ji je bil podeljen »rdeč karton«, kljub temu, da »očitno nekdo poslansko skupino dojema zgolj kot nogometno ekipo.«

Da je igrala s to ekipo in ji ni nikoli nasprotovala, je poudarila in dodala, da bo tako ravnala tudi naprej. »Morda še z večjo odgovornostjo, zaradi tega, ker bom zdaj končno lahko tudi javno in na glas obrazložila, kaj si o kakšni zadevi, ki v parlament pride, mislim,« je dodala. Zatrdila pa je, da je njen glas glede ustavnih sprememb glede imenovanja sodnikov, zagotovljen.

Tudi o njeni zamenjavi na čelu preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, ki jo je napovedal vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic, ni obveščena. »To seveda vodja poslanske skupine lahko predlaga, kdo bo predsednik preiskovalne komisije, pa ne vem in ne želim ugibati,« je dejala. So pa ravno danes začeli postopke sprejemanja vmesnega poročila komisije, ki bo sprejet 6. novembra, je dodala.

»Moja intimna izbira je socialno-liberalna levosredinska opcija, tukaj se vidim in tukaj bom politično delovala,« je dejala. Dodala je, da je v torek začela prejemati vabila v drugi dve stranki koalicije, po prespani noči pa se je odločila, da ostaja poslanka Svobode. Glede vabil v druge stranke pa je dodala »nikoli ne reci nikoli«. Slišala je tudi veliko govoric o več poslancih Svobode, »ki naj bi bili na vhodnih vratih neke druge stranke«, je še dejala.

»V politiko sem vstopila zato, da delam dobro za ljudi,« je dejala. Na prvo mesto pa postavlja pravno državo, politično integriteto in politično odgovornost, na teh temeljih želi delovati še naprej. To je pričakovala tudi od kolegov v poslanski skupini in Golobove vlade. »Večinoma delujejo tako, nekateri pa ne,« je dodala.

Šetinc Pašek najverjetneje ne bo več vodila preiskovalne komisije DZ

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic po torkovi izključitvi poslanke Mojce Šetinc Pašek iz Gibanja Svoboda razmišlja o predlogu za njeno zamenjavo na čelu preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank. Ministri o napovedani rekonstrukciji vlade še niso seznanjeni.

Na vprašanje, ali bo Mojca Šetinc Pašek, ki so jo v torek izključili iz stranke, ostala članica poslanske skupine, je Sajovic dejal, da postopek še ni končan in da ga zato ne more komentirati. Njegova naloga pa je, da se trudi za čim boljše sodelovanje z vsemi 90 poslanci. »Iskanje skupnih rešitev tudi z ljudmi, ki niso člani poslanske skupine, ki jo vodim, je možno in potrebno v dobro tej državi,« je dejal. Izključitve poslanke pa sam ni videl kot discipliniranje poslancev.

Šetinc Pašek v DZ vodi tudi preiskovalno komisijo DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank. Predvidoma se bo danes odločil in predlagal spremembo vodstva te komisije, je dejal, a še ne razkriva, kdo jo bo vodil v prihodnje.

V torek se je ugibalo tudi o odstopu predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, kar Sajovic »težko razume« in zatrjuje, da je ni nihče razreševal. Meni, da opravlja izjemno zahtevno nalogo in da je treba imeti do obremenitev ljudi v medijskem prostoru človeški odnos. »Vsi skupaj ustvarjamo družbo, kjer ni vse prav, če ni vsak dan nekaj narobe,« je dejal.

Na očitek, da k temu pripomore tudi vlada, ki se ukvarja sama s sabo, pa je odgovoril, da je fokus njenega delovanja popoplavna obnova. V stranki so po njegovi oceni »kar ok«, enotni, so pa različni pogledi sestavni del življenja.

Različne poglede na delovanje policije sta očitno imela tudi nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjane Bobnar, ki je na ponedeljkovem zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ znova izpostavila, da je bila deležna političnih pritiskov s strani predsednika vlade Roberta Goloba. Slednji pa je v torek dejal, da je imela nalogo »očistiti policijo janšistov«. Sajovic je dejal, da je bila to močna zaveza Gibanja Svoboda, ki ji ostajajo zvesti. Poudaril pa je, da so ti pogovori potekali »preden je bil kdorkoli minister ali pa predsednik vlade«.

Golob je v torek po seji sveta stranke ocenil tudi, da je čas, da se preveri uresničevanje koalicijskih zavez in opravi razpravo o rekonstrukciji vlade, pri čemer dopušča možnost o »radikalnem zmanjšanju« števila ministrstev. Sajovic meni, da morajo biti pri vladanju še bolj učinkoviti. O imenih kandidatov za izpraznjena ministrska mesta, ki krožijo v javnosti, se v torek niso pogovarjali.

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je dejal, da je rekonstrukcija vlade in morebitno vnovično združevanje ministrstev »šele ideja«, za svoj ministrski stol pa se ne boji. Dokler bo delal, bo delal dobro za šolo, potem pa upa, »da bo prišel nekdo, ki bo boljši«. »Zakaj pa bi jaz moral ostati, če je nekdo drug boljši, je potem boljše, da pride drugi namesto mene,« je dejal. A za zdaj o tem še ni prejel nobenih signalov, pravi.

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je dejala, da se ne boji ničesar, ker ve, da bo ta vlada poskrbela za digitalizacijo. »Če se bo predsednik vlade odločil, da je potrebna rekonstrukcija, je to pač odločitev predsednika vlade,« je dejala. O tem, da bi se njeno ministrstvo ukinilo, po njenih besedah »še nikoli ni bilo govora«, prav tako nikoli ni bilo rečeno, da ne uživa premierjevega zaupanja.