Orkan je ob prihodu nad mehiško obalo s seboj prinesel vetrove v hitrosti 265 kilometrov na uro, navedbe ameriškega centra za orkane.

Vremenoslovci so že prej napovedali tudi, da bodo obalni kraji posebej ogroženi zaradi "velikih in uničujočih valov" in poplavljanja morja. Hkrati so zaradi napovedanih intenzivnih padavin opozarjali še na nevarnost hudourniških in urbanih poplav.

Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je v torek pozval prebivalce priobalnih območij zvezne države Guerrero, naj si poiščejo zatočišče in naj med neurjem ne hodijo v bližino rek in potokov.

Gre za najmočnejši zabeležen orkan v tem delu Mehike od začetka meritev. Pred tem je rekord osem let držal orkan četrte stopnje Patricia, ki pa za razliko od Otisa ni prečkal gosto naseljenih območij.

Otis bo predvidoma do konca dneva, ob prihodu nad gorska območja, izgubil na moči, še ugotavlja center za orkane.