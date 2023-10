Kot podrobneje navaja prometnoinformacijski center za državne ceste, je na cesti Slovenska Bistrica-Ptuj zaradi poplavljenega cestišča za osebna vozila zaprt podvoz na Pragerskem. Cesta Stahovica-Kamniška Bistrica pa je pri Zgornji Stahovici zaprta zaradi poplavljenega cestišča.

Zaradi posledic obilnega deževja so minulo noč na več lokacijah v občinah Bovec, Kobarid in Kranj posredovali gasilci in druge službe. Po podatkih republiškega centra za obveščanje so ponoči v naselju Rakovica v občini Kranj gasilci s poplavnimi vrečami preusmerili vodo.

Iz civilne zaščite Severna Primorska pa so sporočili, da je na območju občine Kobarid ponoči hudourniška voda zalivala stanovanjski objekt v Vrsnem ter gostinski lokal v Starem selu, po posredovanju prostovoljnih gasilcev kobariškega društva pa so se razmere izboljšale.

Gasilci pa so posredovali tudi v Kobaridu, kjer sta popustili strehi v mansardi stanovanjskega objekta in na poslovno-stanovanjskem objektu. Na montažni stanovanjski hiši v Trnovem ob Soči, ki je bila precej poškodovana ob zadnjem vetrolomu, pa so gasilci poskrbeli za dodatno zaščito.

V občini Kanal ob Soči je bila zaradi zemeljskega nanosa in večje drevesne korenine zjutraj krajši čas zaprta cesta Kanal-Lig, a so pristojne službe cestnega podjetja skupaj z domačimi gasilci zadevo že uredili.

V občini Bovec pa so gasilci tamkajšnjega prostovoljnega društva v torek zvečer posredovali v Čezsoči, kjer je meteorna voda zalivala klet stanovanjskega objekta, in v Bovcu, kjer je bil ogrožen stanovanjski objekt. Postavili so protipoplavne vreče, so še zapisali pri civilni zaščiti Severna Primorska.