V četrtek bo na zahodu pretežno oblačno, v hribovitem svetu lahko pade kakšna kaplja dežja. Drugod se bo po oblačnem jutru čez dan prehodno delno zjasnilo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju 18, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso Slovenijo. Pojavljale se bodo tudi nevihte. V petek dopoldne bo še oblačno in deževno, sredi dneva pa bo dež od zahoda ponehal. Popoldne se bo delno razjasnilo. V soboto bo na Primorskem in Notranjskem večinoma oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in kakšno ploho. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Za vremensko fronto, ki je ponoči prešla Slovenijo, priteka k nam z jugozahodnimi vetrovi razmeroma vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem v hribovitem svetu bodo nastajale krajevne plohe. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno. Zvečer se bodo v krajih zahodno od nas začele pojavljati padavine.

Biovreme: V noči na sredo bo veliko ljudi imelo z vremenom povezane težave. Pojavljale se bodo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti. V sredo čez dan bo obremenitev postopno popustila. V četrtek bo obremenitev zaradi vremena zmerna.