O letalskih napadih na območju Gaze izraelska vojska še ni poročala, je pa sporočila, da je blizu Dženina na zasedenem Zahodnem bregu ponoči izvedla napade z brezpilotnimi letali med spopadi s Palestinci. Ti so po njenih navedbah izbruhnili, ko so na izraelsko patruljo blizu tamkajšnjega begunskega taborišča »oboroženi teroristi« začeli streljati in metati bombe.

Dodali so, da je eden od dronov »zadel teroriste« in da pri tem noben izraelski vojak ni bil poškodovan. Palestinski mediji pa so danes poročali, da so bili v izraelskem zračnem napadu na območju ubiti trije ljudje, več pa ranjenih. Po njihovih navedbah je izraelsko letalo izstrelilo najmanj dve raketi na skupino ljudi blizu begunskega taborišča v Dženinu.

Po podatkih Urada ZN za usklajevanje humanitarnih razmer (OCHA) je bilo od začetka vnovične zaostritve nasilja med Izraelom in Hamasom na Zahodnem bregu ubitih najmanj 95 Palestincev.

OCHA je pred tem danes zjutraj ob sklicevanju na podatke palestinskih oblasti tudi sporočila, da je bilo v zadnjih 24 urah v izraelskih napadih na območje Gaze ubitih 704 Palestincev, od tega 305 mladoletnikov ter da je to največje število smrtnih žrtev v enem dnevu od začetka sovražnosti, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po palestinskih podatkih je bilo v izraelskih napadih od začetka novih sovražnosti na območje Gaze ubitih že skoraj 6000 ljudi, med njimi je po podatkih Unicefa najmanj 2360 otrok. Več tisoč ljudi je bilo ranjenih. Izrael napade izvaja po tem, ko so pripadniki Hamasa v napadu 7. oktobra ubili 1400 ljudi in zajeli okoli 200 talcev.

Izraelska bojna letala pa so danes izvedla napade tudi na vojaško infrastrukturo in raketomete sirske vojske v Siriji, je sporočila izraelska vojska in dodala, da je s tem odgovorila na torkovo raketno obstreljevanje sirske vojske.

Kljub pozivom ZN območju Gaze grozi, da bo danes ostalo brez goriva

Na območje Gaze je danes prispel četrti konvoj s pomočjo za palestinske prebivalce, v katerem je bilo 20 tovornjakov s hrano, zdravili in vodo. Goriva pa niso pripeljali, čeprav Združeni narodi opozarjajo, da bi ga lahko zmanjkalo do večera in da bodo zato morali ustaviti pomoč več sto tisoč ljudem in da je ogroženo tudi delovanje bolnišnic.

Agencija Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA), ki na območju Gaze samo v zatočiščih skrbi za 600.000 ljudi, je v torek opozorila, da bo od danes zvečer prisiljena ustaviti pomoč, če na območje ne bodo dostavili goriva.

K temu so pozvale tudi druge agencije ZN, izraelska vojska, ki obtožuje skrajno palestinsko gibanje Hamas, da gorivo kopiči, pa jim je odgovorila z objavo satelitske fotografije 12 rezervoarjev goriva na območju Gaze, v katerih naj bi bilo po njenih trditvah več kot 500.000 litrov goriva, poroča britanski BBC. »Vprašajte Hamas, ali ga lahko kaj dobite,« je ob tem zapisala vojska na omrežju X v odgovoru UNRWA.

UNRWA je na omrežju X medtem objavila, da gorivo nujno potrebujejo za zagotovitev pitne vode, za delovanje bolnišnic ter za nadaljevanje dostave humanitarne pomoči. Potrebujejo jo tudi za pripravo obrokov, saj jih morajo skuhati. Gorivo pa je potrebno tudi za dostavo osnovnih potrebščin, so navedli med primeri.

ZN opozarjajo še na vpliv pomanjkanje goriva na zdravstveno oskrbo na območju Gaze. Kar tretjina bolnišnic in dve tretjini zdravstvenih domov je zaprtih zaradi škode ali pomanjkanja goriva. Svetovna zdravstvena organizacija je po poročanju BBC opozorila, da bolnišnice, s katerimi sodelujejo, generatorje uporabljajo minimalno, in to samo za operacije, s katerimi rešujejo življenja.

V bolnišnicah ključna oprema, kot so ventilatorji, monitorji, infuzijske črpalke in inkubatorji za novorojenčke, brez elektrike ne morejo delovati. Predstavnik Norveškega odbora za pomoč Mads Gilbert je za BBC povedal, da kolegi na območju Gaze opisujejo grozljive pogoje, v katerih delajo. »Zamislite si bolnišnico s 5000 do 15.000 razseljenimi civilisti, ki je prepolna pacientov, ki potrebujejo operacijo, potem pa ugasnejo luči,« je dejal za BBC in opozoril, da je zaradi izraelskega bombardiranja veliko ljudi huje poškodovanih in da zaradi stresa veliko nosečnic predčasno rojeva.

Izrael je po napadu Hamasa 7. oktobra uvedel blokado območja Gaze, kjer živi več kot dva milijona ljudi. S tem preprečuje tako dostavo hrane in drugih potrebščin in goriva, pa tudi pomoči območju, kjer je od nje odvisno več sto tisoč ljudi. Prenehal je dobavljati tudi električno energijo, tako da so sedaj tam povsem odvisni od generatorjev, ki pa za delovanje potrebujejo gorivo.

Zaradi vsesplošnega pomanjkanja in pozivov mednarodne skupnosti je Egipt nato v soboto odprl mejni prehod Rafa z območjem Gaze, preko katerega so do danes na območje prišli štirje konvoji s pomočjo. Skupno je prišlo 74 tovornjakov, medtem ko ZN opozarjajo, da bi jih za zadovoljitev potreb moralo dnevno priti sto.

Pomoč, ki so jo pripeljali danes, sta prejela palestinski Rdeči polmesec in UNRWA, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nove žrtve izraelskih napadov na Gazo, tarča tudi Zahodni breg in Sirija

Izraelska vojska o morebitnih žrtvah v obstreljevanju območja Gaze ni poročala, je pa danes potrdila, da je na območju znova obstreljevala položaje in infrastrukturo Hamasa. Tarče napadov so bili predori, skladišča orožja in sedež Hamasa ter njegov varnostni aparat, ki je odgovoren za nadzor in zapiranje nasprotnikov Hamasa na območju Gaze, so navedli.

Nemška tiskovna agencija dpa je še poročala, da je Hamas z območja Gaze ponoči in danes zjutraj znova z raketami obstreljeval Izrael, zato so se na obmejnem območju z Gazo oglasile sirene.

Sirska tiskovna agencija Sana, ki je navedla vir v sirski vojski, je danes poročala, da je bilo v izraelskem zračnem napadu na položaje sirske vojske na jugu Sirije ubitih najmanj osem sirskih vojakov, sedem pa ranjenih. Povzročena je bila tudi gmotna škoda. Sirski observatorij za človekove pravice pa je sporočil, da je bilo v tem napadu ubitih enajst vojakov in da je sledil izstrelitvi sedmih raket z območja na Izrael.

IMF: Vojna na Bližnjem vzhodu že vpliva na gospodarstva v regiji

Vojaški konflikt med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas že uničuje gospodarstva sosednjih držav, je na savdskem forumu vlagateljev dejala izvršna direktorica Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Kristalina Georgieva. Kot je izpostavila, negotove razmere močno vplivajo na turistično dejavnost.

»Če pogledamo sosednje države - Egipt, Libanon, Jordanijo - se vplivi vojne že vidijo,« je dejala Georgieva. Kot je dodala, je v že tako napetem svetu vse več nervoze.

Številne države Bližnjega vzhoda so močno odvisne od turizma. »Negotovost je ubijalec turističnih tokov,« je poudarila Georgieva in pojasnila, da je to tudi ovira za vlagatelje.

Kot je navedla, se zaradi vojne dražijo tudi stroški zavarovanj, prav tako pa obstaja tveganje še večjega števila beguncev v državah, kjer jih je že tako veliko.

