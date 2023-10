Državna sekretarka Štiglic, ki se je zasedanja udeležila v imenu Slovenije, ki je pred skorajšnjim prevzemom nestalnega sedeža v Varnostnem svetu v njem opazovalka, je opozorila na nemogoče humanitarne razmere na območju Gaze. Izpostavila je, da je »nujno potrebna humanitarna prekinitev ognja ali premor, da se pomoč hitro, trajno in varno dostavi in razdeli tistim, ki jo potrebujejo«. Zaradi kroničnega pomanjkanja osnovnih dobrin in dostopa do kritične infrastrukture je posvarila pred človeško katastrofo v Gazi.

Poudarila je, da bo Slovenija še naprej podpirala nepogrešljivo delo Agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA), tudi z nedavnim povečanim financiranjem agencije, so danes sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Izrazila je zaskrbljenost nad aktualnim dogajanjem na Bližnjem vzhodu in obsodila teroristični napad Hamasa na Izrael. »Slovenija podpira pravico Izraela do samoobrambe, ki pa mora biti skladna z mednarodnim pravom in slediti načelu proporcionalnosti,« je poudarila.

Izrazila je polno podporo Slovenije prizadevanjem Združenih narodov z generalnim sekretarjem Antoniom Guterresom na čelu za zaščito civilistov in preprečevanje širšega konflikta v regiji. V tej luči je regionalne akterje pozvala k sodelovanju in konstruktivnemu dialogu ter pozdravila vrh za mir v Kairu.

Opozorila je tudi na zdravstveno in humanitarno osebje na terenu, ki v konfliktu plačuje najvišjo ceno za ohranitev človeškega dostojanstva. Slovenija se je ob tem pridružila pozivom k neodvisni preiskavi napada na bolnišnico Al Ahli v mestu Gaza, v katerem je bilo ubitih več sto ljudi.

Pozvala je tudi k obuditvi bližnjevzhodnega mirovnega procesa s ciljem doseganja trajne rešitve dveh držav.