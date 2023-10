V nogometni ligi prvakov bodo danes odigrali tekme tretjega kroga v skupinah od E do H. V središču zanimanja bo derbi v skupini F med PSG in Milanom (sodnik Slovenec Slavko Vinčić), ki zelo nihata v formi. PSG je ligo prvakov začel s pričakovano domačo zmago proti Borussii Dortmund, nato pa je na gostovanju pri Newcastlu doživel pravo blamažo s porazom z 1:4, ki je bil najvišji v skupinskem delu tekmovanja, čeprav je imel 73-odstotno posest žoge. Na samovšečnega trenerja Luisa Enriqueja se je po ponesrečeni taktični postavitvi z le dvema vezistoma usul plaz kritik, ki jih je malo utišal z zmagama v francoskem prvenstvu proti Rennesu (3:1) in Strasbourgu (3:0). PSG na štirih medsebojnih tekmah v ligi prvakov še ni premagal Milana (po dva remija in poraza).

»Milan je odlična ekipa s kakovostnim trenerjem. Pred nami je ena prelomnih tekem v skupini in glede na to, kar vidim na treningih, sem optimist. V skladu z našo filozofijo igre bomo napadali in skušali čim več ohranjati žogo v posesti,« je napovedal trener PSG Luis Enrique. Vratar Gianluigi Donnarumma, ki je prišel v Pariz julija 2021 prav iz Milana, je dodal: »Zame bo to posebna, čustvena in zahtevna tekma. Moč Milana je v kolektivu. Na zelenici igramo vsak teden boljše in smo pripravljeni na nov izziv ter zmago.«

Milan je zapadel v strelsko krizo, saj je dosegel le en gol na zadnjih treh tekmah. Popotnica je slaba, saj je v nedeljo na San Siru izgubil veliki derbi italijanskega prvenstva z Juventusom z 0:1, potem ko je imel več kot 50 minut igralca manj. V ligi prvakov ima dve točki po remijih brez golov z Newcastlom in Borussio Dortmund. Tekma bo posebna za Francoza v vratih Milana Mika Maignana, saj je otrok PSG, a v članski ekipi ni dobil priložnosti, zato je leta 2015 odšel v Lille, s katerim je osvojil francosko prvenstvo, poleti 2021 pa prestopil v Milan in po upokojitvi Huga Llorisa postal prvi vratar francoske reprezentance. »Vedno je nenavaden občutek, ko se vrneš domov. Vzdušje bo izjemno. Proti PSG sem že igral z Lillom, a tokrat gre za tekmo lige prvakov. Na tribuni bo tudi moja družina, a se bom moral osredotočiti na svoje delo, da me ne bodo premagala čustva,« je povedal 28-letni Mike Maignan, ki bo imel drevi za nasprotnike soigralce iz francoske reprezentance Mbappeja, Dembeleja in Koloja Muanija.

Izmed slovenskih igralcev v ligi prvakov vratar madridskega Atletica Jan Oblak samozavestno pričakuje gostovanje v Glasgowu pri Celticu. Varovanci Diega Simeona so nanizali šest zmag zapored v vseh tekmovanjih, Oblak pa je na teh tekmah zbral 19 obramb. V Leipzigu, ki gosti Crveno zvezdo, je kapetan Kevin Kampl med nosilci igre, medtem ko bo Benjamin Šeško čakal na priložnost na klopi. V primeru zmage bi se Leipzig zelo približal drugemu mestu (prvo je rezervirano za Manchester City), ki vodi v izločilne boje.

Semafor lige prvakov Pari 3. kroga, jutri, skupina E, 18.45: Feyenoord – Lazio, ob21. uri: Celtic – Atletico Madrid, vrstni red: Atletico Madrid in Lazio po 4, Feyenoord 3, Celtic 0; skupina F, ob 21. uri: Newcastle – Borussia Dortmund, PSG – Milan, vrstni red: Newcastle 4, PSG 3, Milan 2, Borussia Dortmund 1; skupina G, ob 21. uri: Leipzig – Crvena zvezda, Young Boys – Manchester City, vrstni red: Manchester City 6, Leipzig 3, Young Boys in Crvena zvezda po 1, skupina H, 18.45: Barcelona – Šahtar Doneck, ob 21. uri: Antwerpen – Porto, vrstni red: Barcelona 6, Porto in Šahtar Doneck po 3, Antwerpen 0.