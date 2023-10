Negovalne bolnišnice

Obravnava na urgenci je potekala bliskovito in Irena je že ležala na preiskovalni mizi laboratorija za preiskavo srčnih žil. V šestinpetdesetih letih življenja je prvič iskala nujno medicinsko pomoč. Na njeno srečo je rentgensko slikanje pokazalo, da ji je krvni strdek zamašil le manjšo, manj pomembno srčno žilo, da je šlo le za manjšo srčno kap. Zaporo žile so razrešili in ji v žilo vstavili opornico. Irena se je že naslednji dan sprehajala po kardiološkem oddelku in bila po nekaj dneh odpuščena domov.