Golob kot antireklama za Gallupove teste

Pred meseci se je na spletni strani ameriške družbe Gallup, ki med drugim ponuja tudi teste, s katerimi naj bi ljudje odkrili svoje potenciale in še marsikaj, pojavil intervju s slovenskim predsednikom vlade. V intervjuju je Robert Golob pripovedoval, kako so mu Gallupova orodja omogočila, da je najprej bolje spoznal samega sebe, nato pa tudi svoje sodelavce. Navdušen je bil tudi nad tem, kako je skupaj s sodelavci postal učinkovitejši in kako se je izboljšala komunikacija med njimi, saj se na podlagi testov zavedajo svojih vrlin, pa tudi »slepih točk«. Iz približno dvajsetminutnega pogovora je mogoče razumeti, da ima Golob med drugim močno razvit potencial, da iz drugih iztisne najboljše. Jih maksimizira. Tudi s pomočjo pozitivne miselnosti.