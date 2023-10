Ravno tako je nujno, da se pogovarjamo o politični rešitvi konflikta. In ta mora temeljiti na upoštevanju kompleksnosti, o kateri je na Frankfurtskem knjižnem sejmu govoril Žižek. In za to, po mojem mnenju popolnoma neupravičeno, predvsem v nemški javnosti doživel toliko kritik in napadov. Trenutek Hamasovega napada ni bil izbran naključno. Skupaj s svojimi regionalnimi sponzorji so želeli ustaviti zametke novih poizkusov iskanja trajnejšega miru na Bližnjem vzhodu. Tako kot so s samomorilskimi napadi, ob asistiranju izraelskih skrajnežev, zminirali mirovni proces iz Osla, so tudi tokrat odločeni zaminirati proces normalizacije odnosov med Izraelom in nekaterimi drugimi državami v regiji. Če je Izrael dejansko odločen, da uniči Hamas, ne le vojaško, ampak tudi politično, potem mora najti ustrezne odgovore na opozorila in vprašanja Abba Ebana in Levija Eškola iz leta 1967. Iz bolečine in besa se mora roditi nova odločenost za dosego politične rešitve. Ki bo temeljila na pravici Izraela do obstoja in varnosti. In ki bo enake pravice priznala tudi Palestincem. Večer