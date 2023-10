Dva dni je trajalo iskanje devetletne Charlotte Sena, ki je izginila med kolesarjenjem v priljubljenem državnem parku Moreau Lake severno od Albanyja v ameriški zvezni državni New York. Našli so jo živo in zdravo, ugrabitelja, 47-letnega Craiga Nelsona Rossa, pa prijeli. Izdali so ga prstni odtisi na sporočilu, s katerim je od staršev za deklico zahteval odkupnino.

Charlotte je bila z družino v kampu priljubljenega parka, velikega več kot 6200 hektarjev. V soboto malo pred večerjo se je z bližnjimi in prijatelji odločila narediti nekaj krogov s kolesom. Ko so drugi odnehali, se je sama odločila za še en krog. To naj bi ji vzelo kakih pet minut, vendar je ni bilo nazaj. Starši so jo začeli iskati. Mislili so, da se je izgubila, potem pa našli kolo, Charlotte pa nikjer. Nemudoma so poklicali policijo. Začelo se je intenzivno iskanje, v katerem so sodelovale lokalna, državna in zvezna policija. Deklico je iskalo okoli 400 ljudi, gasilske enote in drugi prostovoljci, pomagali so si s slednimi psi, helikopterji in brezpilotnimi letali. Ljudi so javno prosili za pomoč pri iskanju otroka, »bistre in pustolovske deklice, ki se rada zadržuje zunaj«. Iskalna akcija se je razširila na območje okoli 80 kilometrov. Park so zaprli, na cestah postavili kontrole, voznike so ustavljali in pregledovali avtomobile. Iz ure v uro so se bolj bali, da iskanje ne bo imelo srečnega konca. »To je najhujša nočna mora za vsakega starša,« je izjavila guvernerka New Yorka Kathy Hochul.

Štiriindvajset let stari odtisi

Pri preiskavi so si pomagali s podatki z mobilnih telefonov ljudi, ki so bili v času dekličinega izginotja v parku in evidenco obiskovalcev, ki so plačali vstopnino v park ali se prijavili, da bodo tam prenočili, je povedala Hochulova. Se je pa vse skupaj začelo hitro razpletati, ko se je v poštnem nabiralniku na domu Senovih pojavilo sporočilo neznanca, da od staršev v zameno za otroka zahteva odkupnino. Sporočilo se je tam znašlo manj kot 36 ur po izginotju. Kot se je izkazalo pozneje, se je ugrabitelj tja pripeljal s kolesom. Zdelo se mu je varno, ker je vedel, da so otrokovi starši še v kampu in iščejo hčerko. Ni pa pomislil, da ima policija pod nadzorom tudi njihov dom. Ko se je tja pripeljal ugrabitelj, so patruljo ravno klicali na nujno intervencijo, a so sporočilo vseeno hitro našli. Forenziki so ga vzeli pod drobnogled in na njem našli prstne odtise, ki so se ujemali s tistimi, ki so jih že imeli v svoji bazi podatkov. Tako jih je sled pripeljala do Craiga Nelsona Rossa. Prstne odtise so mu odvzeli leta 1999, ko so ga ustavili zaradi vožnje pod vplivom alkohola. So ga pa aretirali tudi leta 2017, šlo je za družinsko nasilje (nekoga naj bi davil).

Izkazalo se je, da je Ross lastnik nepremičnine, ki je od hiše družine Sena oddaljena le poldrugi kilometer. A našli so ga v avtodomu na posesti njegove matere približno 17 kilometrov od parka in 21 kilometrov južno od domovanja Senovih. V avtodom za mamino hišo sta na ponedeljek zvečer vdrli dve ekipi policijskih specialcev. Ross se je aretaciji upiral, zaradi česar je utrpel lažje poškodbe. Charlotte so našli skrito v omari. »Vedela je, da jo rešujejo,« je povedala guvernerka. Deklica je bila videti nepoškodovana, so jo pa za vsak primer odpeljali v bolnišnico. »Že kmalu po prihodu se je lahko stisnila v objem staršev,« je srečni konec opisala Hochulova.