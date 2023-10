Obnovljeni železniški most na Kodeljevem

Prejšnji teden so se zaključila obnovitvena dela na železniškem mostu čez Ljubljanico. Dotrajani jekleni most je zdaj sveže prebarvan na zeleno, zamenjali pa so tudi železniške zapornice na Zaloški cesti in Ob Ljubljanici. Železniški most sicer stoji vzporedno z Moščanskim mostom, ki povezuje Kodeljevo in Moste. S Slovenskih železnic so nam sporočili, da se je obnova začela sredi julija, dela pa so trajala približno tri mesece.