Logatec. Za naložbo so se po besedah direktorice ZD Logatec Urške Tomič odločili, ker so tako narekovale potrebe. Prej so namreč delovali v začasnih prostorih, ki pa so bili majhni in uporabnikom neprijazni. Z novimi, večjimi prostori, ki se raztezajo na okoli 400 kvadratnih metrih, se bo to spremenilo, je povedala. Naložba je stala okoli 625.000 evrov, od česar so 250.000 evrov pridobili na razpisu ministrstva za zdravje, zdravstveni dom je prispeval 300.000 evrov, ostalo pa je zagotovila občina.

Ta je po besedah župana Berta Menarda v industrijsko-obrtni coni Zapolje zagotovila prostore v skupni vrednosti 1,2 milijona evrov. Od tega so četrtino namenili centru za duševno zdravje, ostalo pa bo v prihodnosti prav tako namenjeno potrebam zdravstvene oskrbe občanov. Center za duševno zdravje ZD Logatec po besedah direktorice pokriva širšo regijo, poleg občine Logatec tudi občine Borovnica, Vrhnika, Postojna, Ilirska Bistrica, Cerknica in Loški Potok ter del Ljubljane in Vipave. V centru je zaposlenih okoli trideset ljudi, od tega štirje psihiatri, osem psihologov, dva delovna terapevta, štiri socialne delavke in dvanajst diplomiranih medicinskih sester.

Vsi pacienti, ki so v stiski in potrebujejo pomoč, se lahko po besedah direktorice nanje obrnejo brez napotnice, bodisi po telefonu bodisi po elektronski pošti. Čakalnih vrst nimajo. »Vsak pacient najprej dobi prvi pogovor, nato se ga razporedi k posameznemu strokovnjaku,« je povedala.